Polestar 3 yeniden ertelendi

CARMEDYA.COM – Polestar, satışa sunmaya hazırlandığı elektrikli crossover modeli Polestar 3 için ikinci kez erteleme kararı alındığını duyurdu.

Yeni erteleme ile birlikte elektrikli otomobil üreticisi 2023 yılı beklentilerini de yüzde 25’e kadar düşürmek zorunda kaldı. Bilindiği gibi ortak yazılım kullanan Volvo EX90 için de erteleme kararı alınmıştı.

Daha önce Ağustos 2023’te üretime başlama hedefini paylaşan Polestar bu erteleme ile üretim başlama tarihini 2024’ün ilk çeyreği olarak değiştirdi. Bu da bayilerin teslimatlara gelecek yılın ikinci çeyreğinde başlaması anlamına geliyor. Gecikmenin nedeni ise Volvo’nun Polestar 3’ün üzerine inşa edildiği yeni EV platformundaki yazılım sorunları…

Volvo EX90, Polestar 3 ile ortak bir platform ve yazılımı paylaşıyor. Ancak ikisi de tamamen elektrikli orta boy crossover modelleri olsa da, EX90 üç sıra koltuk ve daha fazla bagaj alanı sunuyor. Polestar 3 ise yalnızca iki sıralı koltuğa sahip bir SUV olarak geliyor.

Volvo da, EX90’ın üretimine Aralık 2023’te başlamayı planlıyordu ancak erteleme ile birlikte teslimatların 2024’ün üçüncü çeyreğinde başlaması tahmin ediliyor.