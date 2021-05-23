Pirelli’den dünyanın ilk FSC sertifikalı lastiği

CARMEDYA.COM – Pirelli, dünyada FSC sertifikalı (Forest Stewardship Council – Orman Yönetim Konseyi) lastikler üretecek ilk şirket oldu.

BMW X5 xDrive45e Şarj Edilebilir Hibrit otomobil için tasarlanan bu lastikler, içerdikleri FSC sertifikalı doğal kauçuk ve rayon ile artan oranda sürdürülebilir lastik üretimi için yeni bir ufku temsil ediyor.

FSC orman yönetim sertifikası, ağaç ekili alanların biyolojik çeşitliliğini koruyacak, yerel halk ve işçilerin yaşamlarına fayda sağlayacak bir şekilde yönetilirken ekonomik açıdan sürdürülebilirliğin de sağlandığını belgeliyor. Karmaşık FSC koruma ve gözetim zincirinin belgelendirilme süreci, FSC sertifikalı malzemenin ekim alanlarından lastik üreticisine doğru tedarik zinciri boyunca ilerlerken tespit edildiğini ve sertifikasız malzemeden ayrıştırıldığını doğruluyor.

FSC belgeli ekim alanlarından tedarik edilen FSC sertifikalı doğal kauçuk ve rayon kullanılarak üretilen dünyanın ilk FSC sertifikalı lastiği Pirelli P Zero, BMW X5 xDrive45e Şarj Edilebilir Hibrit* otomobilin orijinal ekipmanı olacak. FSC sertifikalı Pirelli P Zero, ön için 275/35 R22, arka için 315/30 R22 ebatlı olarak sunulacak. BMW X5’in ikinci nesil elektrikli versiyonunda BMW TwinPower Turbo Teknolojili, modele özgü 3.0 litre sıralı 6 silindirli benzinli motor ile BMW eDrive teknolojisinin dördüncü nesli birlikte yer alıyor. Şarj edilebilir hibrit sistem, 290 kW/394 hp güç ve maksimum 600 Nm tork üretiyor ve elektrikli olarak 77-88 km (WLTP) menzil sunuyor. BMW Group, BMW X5 xDrive45e için hammaddenin satın alınmasından tedarik zincirine ve üretime, kullanım aşamasından geri dönüşüme kadar tüm döngüyü kapsayan bir CO2 belgelendirmesi süreci yürüttü.

Pirelli tarafından ‘mükemmel uyum’ stratejisine göre geliştirilen P Zero lastik, Alman otomotiv üreticisinin bu popüler modelle ilgili performans gerekliliklerini karşılarken bu hibrit aracın ‘yeşil’ felsefesine katkıda da bulunuyor. Sadece Pirelli’nin ABD’de Georgia eyaletindeki Rome fabrikasında üretilecek bu yeni lastik, özellikle çevresel sürdürülebilirliği hedeflemek için tasarlandı. Ayrıca, yakıt tüketimini iyileştiren ve dolayısıyla zararlı emisyonları azaltan düşük dönme direnci (Avrupa lastik etiketinde ‘A’ skorlu) hedeflendi. Bunların yanı sıra, gürültü seviyesinin daha düşük olması da çevreye yarar sağlıyor.

Sürdürülebilir doğal kauçuk tedarik zinciri

BMW’nin X5 Şarj Edilebilir Hibrit aracı için geliştirilen yeni P Zero lastiğin üretiminde kullanılan ve belgeli ekim alanlarından tedarik edilen doğal kauçuğun FSC ile belgelendirilmesi, Pirelli’nin uzun yıllardır doğal kauçuk tedarik zincirinin sürdürülebilir yönetimi için ilerlediği yolda yeni bir adımı temsil ediyor. Bu kapsamda, 2017 yılında yayınlanan Pirelli Sürdürülebilir Doğal Kauçuk Politikasındaki ilke ve değerlere paralel olarak malzemenin tedarik edildiği ülkelerdeki en iyi uygulamaların eğitimine ve paylaşımına dayalı faaliyetleri de tanımlayan bir yol haritası izleniyor.

Bu belge; uluslararası sivil toplum kuruluşları, Pirelli’nin ana doğal kauçuk tedarikçileri, tedarik zincirindeki üreticiler, yetiştiriciler ve satıcılar, otomotiv müşterileri ve çok taraflı küresel kurumlar dahil doğal kauçuk değer zincirindeki en önemli paydaşlarla yürütülen görüşmelerin bir sonucu.

Pirelli ayrıca sürdürülebilir doğal kauçuk için küresel bir platform olan GPSNR’nin kurucu üyesidir. 2018 yılında kurulan bu çok paydaşlı platform, dünya çapında doğal kauçuk işinin sürdürülebilir gelişimini desteklemeyi ve dolayısıyla tedarik zincirinin tümüne fayda sağlamayı amaçlıyor.

Pirelli’nin Sürdürülebilirlik ve Geleceğin Mobilitesinden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Giovanni Tronchetti Provera şu açıklamada bulundu: “Sürdürülebilir mobilite, henüz yola ulaşmadan hammadde aşamasında başlıyor. Pirelli, dünyanın ilk FSC sertifikalı lastiğiyle sürdürülebilirlik açısından giderek daha zorlayıcı hale gelen hedeflere ulaşma taahhüdünü bir kez daha kanıtlıyor. Yenilikçi malzeme çalışmalarımız ve giderek daha ileri teknolojilerle gerçekleştirilen üretim süreçlerimiz de sürdürülebilirliği destekliyor. İşimizin geleceği açısından gerekli olduğunun bilinciyle gezegenimiz için sürdürülebilir büyümeye yatırım yapmaya devam ediyoruz.”

“Bir premium otomotiv üreticisi olarak sürdürülebilirlik yolunda öncülük etmeyi ve sorumluluk almayı hedefliyoruz,” diyen BMW AG’nin Satınalma ve Tedarikçi Ağından sorumlu yönetim kurulu üyesi Andreas Wendt şöyle devam etti: “2015 yılından bu yana doğal kauçuk yetiştiriciliğini geliştirmeye ve tedarikçi ağında şeffaflığı artırmaya odaklanıyoruz. Sertifikalı doğal kauçuktan üretilen lastiklerin kullanılması, sektörümüzde çığır açan bir başarı niteliğinde. Bu sayede iklim değişikliğine karşı mücadele etmek için biyolojik çeşitliliğin ve ormanların korunmasına yardımcı oluyoruz.”

FSC International Küresel Pazarlar Direktörü Jeremy Harrison ise şöyle konuştu: “Pirelli’nin yeni FSC sertifikalı lastiği, doğal kauçuk değer zinciri boyunca ekonomik, sosyal ve çevresel fayda sağlama yolunda önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Bu durum özellikle doğal kauçuğun sürdürülebilirliğe ilişkin zorlukları bağlamında büyük önem taşıyor. Sorumlu şekilde tedarik edilen hammadde kullanma kararlılığı ve küçük yetiştiricilerden pazara kadar şeffaf bir doğal kauçuk değer zincirinin mümkün olduğunu gösterdiği için Pirelli’yi kutluyoruz. BMW’yi de FSC sertifikalı lastiğin geliştirilmesini desteklediği ve yeni modellerinden birinin donanımı olarak seçtiği için tebrik ediyoruz. Daha sürdürülebilir bir doğal kauçuk değer zincirine giden yolda atılan bu önemli adım, orman kayıplarının azaltılmasına ve iklim değişikliğine karşı mücadelenin desteklenmesine de yardımcı oluyor. Her iki şirketi sürdürülebilirlik alanında gösterdikleri liderlik için kutluyor, bu gelişmenin sektörde daha geniş kapsamlı bir dönüşümün itici gücü olacağını umuyoruz.”