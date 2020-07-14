Pirelli WRC testlerine Sardinya’da başladı

CARMEDYA.COM – Pirelli, bugün ve yarın İtalya Sardinya’da gerçekleştireceği iki günlük özel lastik testleriyle 2021 Dünya Ralli Şampiyonası programına başlayacak.

Testlerin ilk günü topraklı zemine, ikinci günü asfalt yollara odaklı olacak.

Pirelli’nin özel donanımlı Citroen C3 WRC test aracının direksiyonunda Norveçli Andreas Mikkelsen olacak ve kendisine kopilot olarak Anders Jaeger eşlik edecek. Eski Volkswagen, Citroen ve Hyundai fabrika pilotu, 2021 – 2024 arası Dünya Ralli Şampiyonalarında kullanılacak en yeni nesil Pirelli Scorpion toprak lastiklerinin ve P Zero asfalt lastiklerinin geliştirilmesine liderlik edecek.

Test programı her ne kadar Covid-19 pandemisi nedeniyle kesintiye uğramış olsa da Pirelli yeni lastiklerini gelecek yıl 18-24 Ocak tarihleri arasında dünyaca ünlü Monte Carlo Rallisi ile başlayacak şampiyona için sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya Ralli Şampiyonası’nın lastikleri Pirelli’nin İzmit’teki tesislerinde üretiliyor

Test programının başındaki Pirelli Ralli Etkinlikleri Müdürü Terenzio Testoni, bu lastikleri üretildiği İzmit’teki Motor sporları Fabrikası ile geliştirildiği Pirelli’nin Milano’daki Ar-Ge Merkezindeki araştırmacı ekibe Sardinya’dan liderlik ediyor.

Pirelli, bu ilk testlerle bir referans noktası belirlemeyi ve en son Dünya Ralli Şampiyonası otomobillerinin artırılmış gücünün ve yere bastırma kuvvetinin lastik aşınmasını, performansını ve bozulmasını nasıl etkilediğini değerlendirmeyi amaçlıyor.

“Toprak söz konusu olduğunda bu durum özellikle önem kazanıyor,” diyen Testoni, şöyle devam etti: “Dünya şampiyonası yarışlarının yaklaşık % 80’i toprak zeminde koşuluyor. Testleri gerçekleştirdiğimiz toprak yolların daha önce İtalya Rallisi’nde kullanılması ve dünyanın en zorlu toprak parkurlarından biri olması da bize bir avantaj sağlıyor.”

Öte yandan yüksek sıcaklık, özellikle 30 derecenin üstüne çıktığında daha zorlayıcı olacak. Bilinçli olarak seçilen eski dünya şampiyonası parkurları, takımların geliştirme programının ileri aşamalarında bu parkurlara döneceği zaman bir referans noktası olacak.

Çeşitli prototipler denenecek, sonuçlar analiz edilerek performans iyileştirilecek

Testoni, “İlerlememizi doğru ölçmek için sistematik bir şekilde çalışmamız gerekiyor,” diye konuştu ve şunları ekledi: “Denenmiş ve güvenilir bir lastiği esas alarak başlıyoruz. Ardından performans ve dayanıklılık kriterlerini nerelere ekleyebileceğimizi görmek için çeşitli prototipler kullanacağız. Söz konusu ralliler olunca görev zorlaşıyor çünkü bir yarış pistinden farklı olarak yol ve tutuş koşulları sürekli değişiyor. Ama, prototip lastiklerde yaptığımız değişikliklerin performansı nasıl iyileştirdiğini görmek için bu yollara daha sonra yeniden geleceğiz.”

Pirelli test ekibi, günde yaklaşık 200 kilometre yol yapmayı ve bir Dünya Şampiyonası rallisinde genellikle koşulan günlük mesafeyi rahatça aşmayı hedefliyor. Pirelli mühendisleri iki günlük Sardinya testlerinin ardından, program gelecek ay devam etmeden önce sonuç verilerini analiz edecekler.