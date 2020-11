Pirelli Türkiye GP’si için en sert hamurları önerdi

CARMEDYA.COM – Formula 1 lastiklerini İzmit’te üreten Pirelli, her yarış öncesinde olduğu gibi Türkiye Grand Prix’si için de lastik önerisini açıkladı.

İtalyan lastik markası, Formula 1’in 2011’den sonra İstanbul Park’ı ilk ziyareti için serinin en sert hamurları C1 hamurlu P Zero Beyaz sert, C2 hamurlu P Zero Sarı orta ve C3 hamurlu P Zero Kırmızı yumuşak lastikleri seçti.

Portekiz’in ardından bu yıl ikinci kez standart olarak tahsis edilen lastiklerde hafif bir değişiklik yapıldı: tüm pilotlar yedi set yumuşak, üç set orta ve üç set sert lastik alacak. Normalde sekiz yumuşak, üç orta ve iki sert lastik verilirken Türkiye’deki pistin çok zorlayıcı olmasından ötürü daha sert hamurlar seçildi. Lastiklerin üzerindeki baskının yanı sıra tutuş, yere bastırma kuvveti ve yanal kuvvet de İstanbul Park’ta çok yüksek.

Zorluğuyla ünlü 8. Viraj, ilham kaynağı olduğu Soçi’deki 3. Viraja çok benziyor ve sola doğru çok sayıda ara dönemeç içeren çok uzun bir mesafeyi kapsıyor. Bu viraj, özellikle ön sağ olmak üzere lastiklere muazzam miktarda enerji yüklüyor.

Zemin kısa süre önce yeniden asfaltlandı ve hiç kimse bu yeni asfaltın nasıl olacağını kesin olarak bilmiyor. Yeni asfalta ilişkin isabetli verilerin olmaması nedeniyle daha muhafazakar bir seçim yapıldı.

Ayrıca, hafta sonu boyunca başka destekleyici etkinlik olmaması da pistin özellikle de Cuma günü çok “taze” ve kirli olabileceği anlamına geliyor.

Pist özellikleri

Hermann Tilke’nin en mükemmel tasarımlarından biri olarak bilinen İstanbul Park pisti, lastikleri oldukça yoran yüksek hızlı çeşitli ilginç virajlar içeriyor. En son dokuz yıl önce koşulan Grand Prix’nin şampiyonu, o zamanki Red Bull pilotu Sebastian Vettel dört pit stop yapmak zorunda kalmıştı. 2011 Grand Prix’sinde toplam 80 pit stop gerçekleşirken 1983’ten beri kuru bir yarıştaki en yüksek sayıda ‘sollama’ manevrası da bu pistte görülmüştü.

Dikkat çeken bir başka nokta “1. Viraj” olurken düzlükteki muhteşem yukarı eğimli hafif dönüş, Spa’daki Eau Rouge’u anımsatıyor; öyle ki pistin bu bölümünün lakabı “faux rouge” olarak da biliniyor.

İstanbul’un Anadolu yakasındaki pist, 2011’den sonra çok fazla kullanılmadı; bu nedenle, mevcut Formula 1 standartlarına yükseltmek için güvenlik iyileştirmeleri yapıldı. Bazı yarışlara ev sahipliği yapan pist, bir süre önce Dünya Rallikros Şampiyonası için kullanıldı.

Pistle ilgili yorumlarda bulunan Pirelli F1 ve Otomobil Yarışları Direktörü Mario Isola ise şunları söyledi; “Türkiye, benzersiz 2020 Formula 1 takviminde yer alan bir başka yeni yarış; her ne kadar daha önce bulunduğumuz bir yer olsa da yeni asfaltta deneyimimiz olmadığı için biz burayı yine de yepyeni bir pist olarak değerlendireceğiz. Lastiklere gelince, Türkiye’deki pistin enerji yükleri açısından zorlu olacağını öngörüyoruz. Yeni asfalt beklediğimiz kadar sert olmayabilir ama biz Portiamo’da yaptığımız gibi en sert hamurları tahsis etmeye karar verdik. Bu yıl şimdiye kadar gördüğümüz üzere, serbest antrenmanda toplanacak bilgiler, sadece bozulmayı değil böylesine zorlayıcı bir pistte özellikle aşınmayı da değerlendirme açısından kritik öneme sahip olacak. İstanbul Park hakkında konuşurken 8. Viraja değinmeden geçemeyiz. Bu yıl yüksek bastırma gücüne sahip en yeni nesil Formula 1 otomobilleri bu virajı muhtemelen çok hızlı alacaklar; dolayısıyla lastiklerin üzerindeki yük de artacak. Lastikler için kolay bir yarış olmayacak, bu nedenle lastik yönetiminde doğru seviyeyi bulmak kritik olacak.”