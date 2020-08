Pirelli F1 Belçika Grand Prix’i için lastik önerilerini açıkladı

CARMEDYA.COM – Pirelli, Belçika Grand Prix’si için C2 hamur olarak P Zero Beyaz sert, C3 hamur olarak P Zero Sarı orta ve C4 hamur olarak P Zero Kırmızı yumuşak lastikleri seçti.

Bu seçimler, geçen yıl Spa için önerilen hamurlardan bir kademe daha yumuşak.

Pilotların büyük çoğunluğu geçen yıl orta ve yumuşak lastikleri tercih ettiği için bu seçime karar kılındı. Öyle ki pek çok pilot 2019 yılında tahsis edilen 10 yumuşak lastiğin tamamını ve sadece bir sert lastiği seçti (ama bu durum bu sene geçerli olmayacak çünkü artık iki sert, üç orta ve sekiz yumuşak olmak üzere standart lastik setleri veriliyor).

Pist özellikleri

Yılın bu döneminde Belçika’da hava koşulları oldukça değişkenlik gösteriyor. Geçmişte Spa’da zaman zaman yüksek sıcaklıklar kaydedilmiş olsa da Ardennes bölgesinde İspanya’ya benzer hava koşulları görme olasılığı son derece düşük (geçen yıl Belçika Grand Prix’si sonrasında pist sıcaklığı sürekli 30 derecenin altında kalmıştı) ve yağmur her zaman ciddi bir olasılık. Hatta pistin bir kısmında yağmur yağarken başka bir kısmı kuru kalabiliyor. Yağmur yağdığında yol boyunca su birikintileri oluşabiliyor ve drenaj bir sorun olduğu için suda kızaklamaya yol açabiliyor. Serinin ortasından lastiklerin seçilmesinin bir nedeni de bu durum.

Formula 1’in en uzunu niteliğindeki 7,004 kilometrelik turun çok geniş ve karma olması, Eau Rouge gibi epik virajların lastiklere dikey ve yanal kombine kuvvetler yüklemesi de bu varyasyonu zorunlu kıldı. Sonuçta, Spa, lastikleri yıl boyu en zorlayan pistler arasında yer alıyor. Asfalt da doğası gereği oldukça agresif bir unsur oluşturuyor.

Virajlar, zorluğun tek nedeni değil zira yaklaşık 800 metre uzunluğundaki Kemmel düzlüğü, lastikleri soğutuyor ve bu durum izleyen dönemeçlerde tutuşu etkiliyor.

Zorlu taleplerine rağmen Spa, geçen yıl büyük ölçüde tek pit stoplu bir yarış oldu ve ilk üç sırayı alan pilotların her biri yumuşak-orta stratejisini tercih etti (önerilen bir kademe daha sert lastikler arasından). İlk 10 sırayı alan pilotların üçü, iki pit stop yaparken Renault takımından Ricciardo çok erken bir pit stopun ardından yarışın neredeyse tamamını orta lastikle koştu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Pirelli F1 ve Otomobil Yarışları Direktörü Mario Isola ise şunları söyledi; “Spa’nin ününü anlatmaya gerek yok: bol eğimi ve diğer değişkenleriyle bir klasik olan bu pist, getirdiği zorluklar ve heyecanla pilotların da favorileri arasında yer alıyor. Bu sezon çoğunlukla gördüğümüz gibi otomobiller daha hızlı olmasına rağmen geçen seneye göre bir kademe daha yumuşak lastikler seçtik. Spa, bu sene takvimdeki geleneksel yerini koruyan az sayıda yarıştan biri olduğu için takımlar zaten yeterince veriye sahip ama bir yandan da koşulların en zor öngörülebildiği pist olduğunu da dikkate almak gerekir. Dolayısıyla, değişen koşullara en hızlı uyum sağlayabilen takımlar ve pilotlar, muhtemelen bu becerilerinin karşılığını alabilecekler. Bir fark olarak birkaç hafta gerçekleşmesi gereken Spa 24 Hours yarışı bu yıl koşulmadı; kauçuk kalıntıları her halükarda yağmurla yıkanırdı ama yine de bu durumun nasıl bir etkisi olacağını görmek ilginç olacak. Son ve en önemli not olarak bu hafta sonu herkesin Anthoine Hubert’i hatırlayacağından eminim. Vefatının birinci yıl dönümünde biz de onu saygıyla anacağız.”