Pininfarina Battista 1874 HP olarak geliyor

CARMEDYA – Pininfarina Battista Goodwood üyelerinin yer aldığı toplantıda sergilendi. Model tasarımı ve performansıyla göz dolduruyor.

Geçtiğimiz ay Cenevre’de sahne alan model hem tasarım hem de performans konusunda gören herkesi kendine hayran bıraktı. Model dört elektrikli motor ile 184 HP güç ve 2300 Nm tork değeri üretiyor. Model bu güç ile 0-100 km/s hızlanmasını 2 saniye’den daha kısa sürede gerçekleştiriyor. Modelin 0-300 km/s hızlanması ise 12 saniyeden kısa sürüyor. Otomobilin maksimum menzili 350 kilometre. Eğer ki Rimac kaynaklı pil paketini alırsanız bu menzil 483 kilometreye çıkıyor.

İlk teslimatlar 2021’de

Modelin ilk teslimatlarının 2021’de yapılacağı tahmin ediliyor. Ancak İngiltere’de yer alan zenginlerin bile bu aracın fiyatına itiraz edebilecekleri tahmin ediliyor.