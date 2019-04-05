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Pininfarina Battista 1874 HP olarak geliyor

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA – Pininfarina Battista Goodwood üyelerinin yer aldığı toplantıda sergilendi. Model tasarımı ve performansıyla göz dolduruyor.

Geçtiğimiz ay Cenevre’de sahne alan model hem tasarım hem de performans konusunda gören herkesi kendine hayran bıraktı. Model dört elektrikli motor ile 184 HP güç ve 2300 Nm tork değeri üretiyor. Model bu güç ile 0-100 km/s hızlanmasını 2 saniye’den daha kısa sürede gerçekleştiriyor. Modelin 0-300 km/s hızlanması ise 12 saniyeden kısa sürüyor. Otomobilin maksimum menzili 350 kilometre. Eğer ki Rimac kaynaklı pil paketini alırsanız bu menzil 483 kilometreye çıkıyor.

İlk teslimatlar 2021’de

Modelin ilk teslimatlarının 2021’de yapılacağı tahmin ediliyor. Ancak İngiltere’de yer alan zenginlerin bile bu aracın fiyatına itiraz edebilecekleri tahmin ediliyor.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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