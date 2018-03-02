CARMEDYA.COM – Peugeot, 6 Mart 2018 tarihinde 88. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda; Yeni Peugeot 508, Yeni Peugeot RIFTER ve Peugeot RIFTER 4×4 Concept olmak üzere 3 dünya lansmanı ile sahneye çıkıyor. Bu üç otomobil haricinde; olmak üzere spor modeller de fuarda tanıtılacak.

Peugeot Design Lab bölümünde Beneteau için geliştirilen Sea Drive Concept, markanın başka ürünleri, elektrik destekli scooter ile katlanan bisiklet ve üç tekerlekli scooter Yeni Emerald Crystal Peugeot Metropolis’i de Cenevre’de sergileyecek.

Yeni Peugeot 508

Yeni Peugeot 508 keskin hatlara sahip kaslı bir tasarımla dikkat çekiyor. 5 kapılı coupe tarzında sedan, zarif olduğu kadar dinamik bir görünüm sergiliyor. Markanın en güncel konsept otomobili Peugeot Instinct’ten esinlenilen Yeni Peugeot 508 dikey konumlu LED gündüz farları ile özgün bir kimlik kazanırken, keskin hatlar ve geniş hava girişleri dinamik olduğu kadar agresif bir görünümü de beraberinde getiriyor.

Arkadan bakıldığında üç bölüm olarak tasarlanan ve ince yapısıyla ön farların tasarım dilini devam ettiren üç boyutlu tam LED stop lambalarının arasını boydan boya dolduran parlak siyah panel dikkat çekiyor. Yüksek omuz çizgisi ve dar cam alanlar kadar çerçevesiz kapılar da dinamik bir görünümü beraberinde getirirken, tavan çizgisini zarif bir şekilde devam ettiren bagaj kapağı, bagaj erişimini kolaylaştırıyor.

Exalt konsept otomobilinden esinlenilen kokpit tasarımı i-Cockpit®; iki kenarı düz kompakt boyutlu direksiyon simidi, altında yedi adet piyano tipi düğmelerin yer aldığı 10 inç büyüklüğünde kapasitif HD dokunmatik ekran ve 12,3 inç büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü yükseltilmiş gösterge paneli olmak üzere üç temel yapı elemanını bünyesinde barındırıyor. Kokpit “Boost” ve “Relax” olmak üzere kişiselleştirmeye yönelik iki farklı ortam seçeneği sunuyor. Sürücü, ECO, Sport, Comfort ve Normal olmak üzere 4 farklı sürüş modu üzerinden aracın sürüş stilini ayarlayabiliyor.

Yeni sekiz kademeli EAT8 otomatik şanzıman 180 HP ve 225 HP gücündeki PureTech benzinli motorlar dışında 130 HP, 160 HP ve 180 HP gücündeki BlueHDi dizel motorlarda kullanıma sunuluyor.

Aktif Süspansiyon Kontrolü ve çok kollu arka aks dinamizm, konfor ve güvenlik arasındaki mümkün olan ideal sağlıyor. Yeni Gece Görüş Sistemi 200 metreye kadar mesafedeki canlıları algılıyor.

Ayrıca otomobil, Alcantara ve Napa döşemeler ile birlikte Focal imzasını taşıyan premium ses sistemine sahip

Yeni Peugeot RIFTER ve RIFTER 4×4 Concept

Yeni Peugeot RIFTER, güçlü ve akıcı hatlarıyla modern olduğu kadar dinamik bir görünüm sunuyor. Yeni Peugecarmedyaot RIFTER, Peugeot i-Cockpit ile donatılamış. 5 veya 7 koltuklu olmak üzere iki farklı gövde uzunluğuyla üretilen otomobil, modüler ve pratik yapısıyla çok yönlü kullanım özellikleri sergiliyor. 110 HP ve 130 HP güç seçenekleri bulunuyor. 1.2 PureTech benzinli ve 75 HP, 100 HP ve 130 HP güç alternatiflerine sahip 1.5 BlueHDi dizel oldukça verimli motor şeçeneklerine sahip. Yeni Peugeot RIFTER, EMP2 modüler platform esas alınarak geliştirilmiş.

4×4 Concept modeli ise her türlü yol şartlarında maceracıların keşiflerini desteklemek üzere tasarlandı. Dangel tarafından geliştirilen tüm tekerleklerden çekiş, özel lastikler ve 80 mm artırılmış yerden yükseklik gibi özelliklerle donatılmış. 4×4 Concept tasarımı ve teknik yapısıyla zorlu arazi şartlarına uyum sağlayabiliyor. Ayrıca otomobil tavana monte edilen Overland Özel Çadıra da sahip.

Maceraseverler için ise pilleri doğrudan şasiye entegre edilmiş olan Peugeot eM02 FS Powertube elektrikli dağ bisikleti fuarda tanıtılacak.

Yeni Peugeot Lion

Markanın gururunu, gücünü ve mükemmelliğini simgeleyen bu ‘Aslan’, Peugeot standardını ve 200 yılı aşan geçmişi gözler önüne seriyor. Profilden görünen aslan logosu ilk olarak 1858 yılında yaratıldı ve 160 yıldır markayı sırtında taşıyor. Logo, marka tarafından üretilen Peugeot testere bıçaklarının üç özelliğini simgeliyor: esneklik, dişlerin kuvveti ve kesme hızı. Ok ise hız kavramını temsil ediyor. Tasarlanan bu ‘Aslan’, 12,5 metre uzunluğa ve 4,8 metre yüksekliğe sahip sanatsal bir anıt.

Peugeot Design Lab

Marka tarafından Beneteau için geliştirilen Sea Drive Concept, yat dünyasına yeni sürüş deneyimi kazandırmayı hedefliyor. Kompakt boyutlu direksiyon, yükseltilmiş gösterge paneli ve piyano tipi düğmelere sahip dokunmatik ekran gibi özelliklerine sahip Peugeot i-Cockpit, Ship Control ile birleştiriliyor. Her iki dünyanın özelliklerini bir araya getiren Sea Drive Concept, yat endüstrisindeki kokpit mimarisine yeni bir bakış katıyor.

Peugeot Design Lab aynı zamanda Peugeot bisikletlerini geliştiriyor. Elektrik desteği ile donatılan ve Micro ile birlikte geliştirilen e-Kick scooter ve Peugeot eF02 katlanır bisiklet Cenevre’de sergilenecek. mobilite çözümleri, aracı park ettikten sonra kalan son birkaç kilometreyi kat etmek için çözüm üretmek gibi mobilite çözümleri üzerinde de çalışımalar gerçekleştiriliyor.

Peugeot Design Lab aynı zamanda Peugeot Legend serisi ile valiz, matkap, tuz ve karabiber değirmenleri, saatler ve kıyafetler gibi markanın imaj ürünlerini de geliştiriyor.

Fuarda sergilenecekler arasında 208 GTi için tasarlanan bir sörf tahtası da mevcut.

Peugeot Sport

2018 yılında Sébastien Loeb’in kontrolünde pistlerde görülecek olan yeni 208 WRX, 1.300 kg ağırlında, 560 HP gücünü dört tekerleğe aktaran ve 850 Nm tork değerinde motora sahip. Otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2 saniye alıyor.

Peugeot 308 TCR son derece dinamik TCR kategorisi için geliştirildi ve yeni WTCR Şampiyonası’na da dahil oldu. En son teknolojiyle geliştirilen dört silindirli turbo beslemeli THP motor 350 HP güç üretebiliyor. Ayrıca optimize edilen aerodinamik yapı da performansa katkı sağlıyor.

208 ve 308 GTi modelleri öncüllerinin tasarımını ve performansını devam ettiriyor. Her iki model de Cenevre’de mavi/siyah renk konseptiyle sergilenecek. 208 önde mat siyah ve arkada mavi (Magnetic Blue) ve 308 ise önde mavi (Magnetic Blue) ve arkada siyah (Perla Nera Black) renk kombinasyonuyla sergilenecek.

Peugeot Scooters

Marka, üç tekerlekli modeli Peugeot Metropolis’i Emerald Crystal renk ile sergiliyor. Ocak 2017’de lanse edilen bu scooter modeli eller serbest çalıştırma, lastik basınç yönetimi ve ABS fren gibi otomotiv teknolojilerini bünyesinde barındırıyor.

En eski iki tekerlekli motorlu araç markalarından olan Peugeot Scooters bu yıl teknolojik inovasyonlarının 120. yılını kutluyor. Marka, 103 veya ilk scooter modeli S55 gibi modellerin yer aldığı köklü bir geçmişe sahip. Scoot’elec adındaki ilk elektrikli scooter modelinden 20 yıl sonra geliştirdiği ilk tam internet bağlantılı elektrikli scooter modeli Peugeot 2.0 inovasyon açısından hoş bir örnek.