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Peugeot Türkiye’ye Yeni Satış Direktörü

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Stellantis, Türkiye yapılanmasını kuvvetlendirmeye devam ediyor. Dare Forward 2030 (2030’a Cesaretle) stratejik plan hedefleriyle büyümesini sürdüren grupta, Gülin Reyhanoğlu’nun Peugeot Türkiye Genel Müdürü olarak atanmasının ardından Satış Direktörlüğü görevine Efe Tunalıoğlu getirildi.

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Efe Tunalıoğlu, Stellantis çatısı altında göreve başlamadan önce 9 seneyi aşkın süre Toyota Türkiye bünyesinde satışla ilgili çeşitli yöneticilik görevlerinde yer aldı. Kariyerinin ilk dönemlerinde Hyundai Assan ve Mercedes – Benz Türkiye gibi şirketlerde de çalışan Tunalıoğlu, Ekim 2022 tarihi itibarıyla Stellantis Türkiye çatısı altındaki yeni görevine başladı.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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