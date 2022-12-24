Peugeot Inception Concept vizyonunu CES 2023’te açıklayacak

CARMEDYA.COM – Peugeot, 5 Ocak’ta Las Vegas’ta düzenlenecek CES Tüketici Elektroniği Fuarı’nda gelecek vizyonu olan Inception Concept’in dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

2023 yılını, elektrik yılı olarak belirleyen Fransız üretici, dünya prömiyerini gerçekleştireceği yeni konseptiyle BEV-by-design yeni nesil elektrikli platformlardan nasıl yararlandığını gösterecek.

5 Ocak 2023 Perşembe günü Türkiye saatiyle gece 1’de canlı olarak yayınlanacak dünya prömiyerini, 6 Ocak Cuma günü saat 11:00’da Peugeot Brand Forward etkinliği takip edecek. Bu etkinlikte markanın geleceği hakkında dijital bir sunum paylaşılacak. Etkinliğin ardından Peugeot CEO’su Linda Jackson, Peugeot Tasarım Direktörü Matthias Hossann, Peugeot Ürün Direktörü Jerome Micheron ve Peugeot Pazarlama ve İletişim Direktörü Phil York ile uluslararası yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek.

Peugeot için yeni bir dönemin başlangıcı: Peugeot Inception Concept

Peugeot Inception Concept, Fransız markanın yeni nesil, doğuştan elektrikli platformlardan yararlanarak, otomobil deneyimini nasıl yeniden icat ettiğini gözler önüne seriyor. Fransız üretici, iç mekânı baştan sona yeniden tasarlıyor. Yeni nesil Peugeot i-Cockpit sürüş hareketlerini yeniden şekillendirirken, yeni dijital ve fiziksel deneyimler yaratıyor.

Peugeot Inception Concept, markanın tasarım dilini bir sonraki seviyeye taşırken, kedi duruşu ve üç pençeli ışık imzası gibi en karakteristik özelliklerini daha da geliştiriyor. Otomotivin geleceğine dair kararlı bir vizyon sergileyen bu strateji, markanın temel değerleri olan Göz Alıcılık, Duygu ve Mükemmellik tanımlamalarını bünyesinde barındırıyor.

Marka için yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyen Peugeot Inception Concept, markanın yeni nesil modelleriyle ilgili bir ön gösterim niteliğini taşıyor ve Peugeot müşterilerinin gelecek 10 yılda yeni Peugeot otomobillerinde bulacakları özellik ve teknolojilere ışık tutuyor.