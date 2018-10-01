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Peugeot emisyon standartlarına uymak için güç azalttı

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – 1 Eylül itibariyle, tüm Peugeot otomobilleri yeni WLTP protokolüyle uyumlu hale gelecek. Bu sebeple markanın GTi serisi güç kaybetti.

Peugeot 308 GTi 7 HP daha güçsüz olacak

Turboşarjlı 1.6 litrelik dört silindirli motor, Euro6C emisyon yönetmeliklerini karşılaması için bir dizi işlemden geçti. En önemlisi ise bu uyumu küçük filtre ile markanın yapıyor olabilmesi idi. Bu filtrenin dezavantajı ise 259 HP gücünde olan otomobil 7 HP güç kaybederek artık müşterilere sunulacak. Bununla birlikte model 9 g/km daha düşük emisyon değerine sahip olacak. Gücün azalması 0-100 hızlanma değerine etki etmeyecek. Ancak fiyatlar konusunda artışın olması muhtemel.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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