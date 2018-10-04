Peugeot e-Legend Paris Otomobil Fuarı’nda sahne aldı

CARMEDYA.COM – Peugeot e-Legend konsept Paris Otomobil Fuarı’nda sahne aldı. Model tasarım konusunda oldukça fütürüstik görünüyor.

Çekici tasarım

Şimdilik bir konseptten ileri gitmeyen model keskin hatlarıyla dikkat çekiyor. E-Legend , 504’ten esinlenerek oluşturulmuş. Ön tarafındaki çift farl yapısı onu çekici kılan diğer ayrıntılardan. Dar ızgara grubu ve kaslı yapı otomobili iddialı kılıyor. Arka bölümdeki stop grubu da ilgi çekici. Ek olarak difizör alanında egzozların olmaması dikkatlerden kaçmıyor. Çünkü otomobil elektrikli motor ile geliyor.

Güçlü motor

Egzoz boruları olmayan model 456 HP güç ve 800 Nm tork değerine sahip olan elektrikli bir motor ile geliyor. Modelin 0-100 hızlanmasının 4 saniyeden daha az olması bekleniyor. 100 kWh pil kapasiteli model 600 km menzile sahip olacak.