Peugeot Design Lab’dan piknik için bisiklet

CARMEDYA – Prestijli Gillardeau İstiridye Çiftliğinin Eş Başkanı Véronique Gillardeau, müşterilerine yeni bir deneyim sunuyor.

Birkaç aydır Saint-Martin-de-Ré’de bulunan istiridye çiftliği, çiftlik dışını da düşünerek arkadaşlarıyla ve aileleriyle deniz kenarında piknik yapmak isteyenlere üç tekerlekli bir yiyecek bisikleti sunuyor. Üç tekerlekli bisiklet 12 misafir için yiyecek ve içecek taşıyabilecek kadar büyük ve elektrikle destekleniyor, yani kullanıcının eforuna gerek duymadan ilerleyebiliyor. 160 kilometreye kadar menzil sağlayan bataryanın ömrü tüm Île de Ré boyunca hareket etmek için yetiyor.

5 adet tasarlandı

Şirketin Eş Başkanı Véronique Gillardeau yapmış olduğu değerlendirmede: “Peugeot Design Lab ile birlikte beş adet mobil “Marcelle” mağaza tasarladık. Bunların pazarlardaki ve etkinliklerdeki başarıları, müşterilerimize Île de Ré’de yepyeni bir deneyim sunmak için stüdyo ile bir kez daha işbirliği yapmamızı sağladı. Peugeot tasarımcılarıyla birlikte adaya uygun bir tasarım geliştirdik. Yemek bisikleti konsepti çok önemliydi: müşterilerimiz üç tekerlekli bisikleti kiralayarak Gillardeau® istiridye ve panoramik manzaranın tadını çıkarmak için bar masasına dayanabilirler. Kurucumuzun torunu Gérard Gillardeau anısına üç tekerlekli bisiklete “Le Petit Gégé” ismini verdim. İyi bir bisikletçi olsa da profesyonel bir bisikletçi ve istiridye çiftçisi olmak arasında çok gel gitler yaşadı.” dedi.

Bistro bisiklet

Peugeot Design Lab tasarımcıları, üç tekerlekli bisikletin depolama alanlarını, tarzını ve harekete geçme şekline hayat verdi. Üç tekerlekli bisiklet, Gillardeau markasının tasarım dilini yansıtan “Marcelle” mobil gıda kamyonetinin tasarım yaklaşımını devam ettiriyor. Bir masa, hareket halindeyken çalışma yüzeyini ve açıktaki depolama alanlarını koruyor. Çalışma yüzeyinde üç saklama bölmesi yer alıyor. Buzdolabı, içecekleri ve istiridyeleri serin tutarken diğer bir bölme ise çatal-bıçak takımına ve hazırlık aksesuarlarına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca piknik bittiğinde boş kabukları depolamak için bir de çöp kutusu bulunuyor. Üç tekerlekli bisikletin arkası geleneksel otomobillerde olduğu gibi deri menteşelerle sabitleniyor. Ahşap ve paslanmaz çelik uygulamalar istiridye tarımı geleneklerinden ilham alınırken, siyah lake kaplama ve logo, Maison Gillardeau’nun prestijini yansıtıyor. Maison Gillardeau için özel olarak geliştirilen “Le Petit Gégé” çalışmasının sadece tasarımı üç ay sürdü ve ardından Le Mans merkezli Gruau tarafından hayata geçirildi.

Peugeot Design Lab, 2017 yılının ortalarında Gillardeau için “Marcelle” yiyecek kamyonlarını tasarladı. Mobil dükkanlar, Peugeot Expert’in arkasından çıkan uzun kayar bir barla donatılırken böylece müşterilerle tezgah aynı seviyeye geliyor. Müşteriler bu sayede her bir saniyeyi izleyebiliyor. “Marcelle” ismi, yirminci yüzyılın başlarında şirket için yoğun olarak çalışan şirket kurucusu Maison Gillardeau’nun kızına saygı niteliğini taşıyor.