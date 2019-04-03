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Peugeot ABD pazarı için hızlanıyor

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA – Peugeot, ABD pazarına geri dönme planlarını hızlandırıyor. Marka bu pazara girmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Son görüşmelerde Carlos Tavares, markanın üç ya da dört yıl içinde ABD pazarında modellerini sergilemeye başlamayı düşündüklerini söyledi. Peugeot’un Opel’i satın alması ABD pazarının neredeyse bir anahtarıydı.

Tavares, “ABD’de uzun vadeli bir oyuncu olmak istiyoruz. ABD’ye getirebileceğimiz ürünleri bugünden görebiliyoruz. Saf elektrikli otomobillerimizi piyasaya sürüyoruz, plug-in hibrit otomobillerimizi piyasaya sürüyoruz. Bu konuda sınır yok” dedi.

Fiat Chrysler ile birleşmeye açığız

ABD’de yapılan operasyonun ardından PSA Grubu’nun Fiat Chrysler Otomobilleri ile birleşmeye açık olduğunu da Tavares görüşmelerde belirtti.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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