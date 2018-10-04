Peugeot 508 SW First Edition Paris Fuarı’nda sahnelendi

CARMEDYA.COM – Yeni Peugeot 508 SW, ilk kez 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda halkla buluştu. Model tasarımı ve kaliteli iç mekanıyla dikkat çeken ayrıntılardan.

Peugeot, First Edition adı altında sınırlı sayıda üretilecek özel bir versiyon lanse edecek. Benzersiz tasarım unsurlarıyla bu özel versiyon 2 Ekim 2018 tarihinden itibaren online sipariş imkanıyla satışa sunulacak.

Özgün tasarım

Ürün gamının tepe noktasını oluşturan GT donanım seviyesini esas alan Peugeot 508 SW First Edition; parlak siyah ön panjur çerçevesiyle dikkat çekiyor. Ek olarak çift renk toz gri renkte vernikli Agusta 19 inç jant olmak üzere dış görünümü daha da detaylandıran niteliklerle dikkat çekiyor. Peugeot 508 SW First Edition; koyu mavi, inci beyazı ve gri olmak üzere üç farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor. WLTP sertifika protokolünü karşılayan PureTech 225 EAT8 ve BlueHDi 180 EAT8 motor seçenekleriyle donatılıyor.

Kaliteli iç mekan

Yeni Peugeot 508 SW First Edition’nın kaliteli iç mekanını Zebrano desenli ahşap kaplama ve Alcantara® ile siyah Sellier (bakır dikişli) deriyi bir harmanlayan özel bir döşeme süslüyor. First Edition’da da kompakt boyutlu deri direksiyon simidi, kişiselleştirilebilir yükseltilmiş gösterge paneli ve 10 inç büyüklüğünde dokunmatik ekrandan oluşan Peugeot i-Cockpit® kullanıma sunuluyor. Dinamik

karakteri daha da vurgulamak üzere Peugeot 508 SW First Edition ayrıca siyah tavan döşemesi, tam LED ortam aydınlatması, alüminyum pedallar ve kapı eşik kaplamaları ile donatılıyor. Eller serbest açılan bagaj kapağına sahip olan Peugeot 508 SW First Edition, bagaj içerisini deZebrano desenli ahşap kaplama süslerken sadece bu versiyona özel kaymayı önleyen barlar devreye giriyor. Yükleme

sırasında zemini, bagaj eşiğini ve tamponu korumak için kanatlı bir kadife kaplama sunuluyor.