Peugeot 408’in fiyatı açıklandı

CARMEDYA.COM – Peugeot markasını C segmentinde temsil eden fastback tasarımlı yeni modeli 408, 1 milyon 110 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.

Allure ve GT donanım paketleri ve 6 farklı renk seçeneğiyle gelen model, 1.2 PureTech 130 HP motor ve 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzıman kombinasyonuna sahip.

Yakın gelecekte tam elektrikli versiyonun da satışa sunulması planlanan modelin Allure donanım seviyesi 1 milyon 110 bin TL’den satışa sunulurken, GT donanım seviyesine sahip versiyona ise 1 milyon 283 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Peugeot Türkiye, yeni 408 modeli için Mart ayı boyunca sunduğu 240 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0.99 faizli finansman kampanyası uyguluyor.

Donanım

Peugeot 408 Allure, parlak krom ön ızgara, karartılmış arka camlar, LED teknolojili farlar, parlak siyah arka tampon eklentisi ve egzoz çıkışları ve 19 inçlik JASPE alüminyum alaşım jantlara sahip. İç mekanda kumaş ön panel ve kapı kaplamaları, ambiyans aydınlatması, parçalı deri kaplı direksiyon, çerçevesiz elektrokrom dikiz aynası, yarı deri kumaş döşeme, mint yeşili dikişli koltuklar, yükseklik ayarlı-bel destekli-ısıtmalı-baldır destekli sürücü koltuğu, yükseklik ayarlı-bel destekli-ısıtmalı-yolcu koltuğu, akustik lamine ön cam, hava kalitesi sistemi (AQS), tam otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi standart olarak sunuluyor.

Modelin sürüş destek sistemleri arasında; 180 derecelik geri görüş kamerası ve 3 görüntü modu, ön-arka park sensörü, geri manevra trafik uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi (75 m’ye kadar algılama), aktif şerit takip sistemi, hız limiti tanıma ve önerme, akıllı far sistemi (aktif uzun far), aktif tam durdurma güvenlik freni, dur & kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici yer alıyor. Teknolojik diğer donanımlar arasında, 10 inçlik dijital ön gösterge paneli, 10 inçlik kapasitif dokunmatik ekran, 4 USB bağlantısı (Type C), Kablosuz Mirror Screen, 12V Güç Soketi bulunuyor.

Yeni 408 GT

Peugeot 408 GT’de, Allure’dan farklı olarak, Özel GT tasarımı gövde rengi krom ön ızgara, yan gövde Peugeot logosu, matrix full LED teknolojili farlar, GT tasarımı 3D LED arka stoplar ve 19 inçlik Graphite alimünyum alaşım jantlar yer alıyor. İç mekandaki tasarım farklılıkları ise; adamite yeşili dikiş detaylı alüminyum ön panel, adamite yeşili dikiş detaylı alüminyum kapı kaplamaları, siyah iç tavan kaplaması, gt logolu ısıtmalı deri kaplı direksiyon, elektrikli 10 yön ayarlanabilir-hafızalı-ısıtmalı-ayarlanabilir baldır destekli-masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu (AGR onaylı), elektrikli 6 yön ayarlanabilir-bel destekli-ısıtmalı-masaj fonksiyonlu ön yolcu koltuğu (AGR onaylı), alcantara yarı deri kumaş döşemeli adamite yeşili dikişli koltuklar ve açılır cam tavan olarak dikkat çekiyor.

Spor Sürüş Paketi’ni de barındıran 408 GT bu sayede, daha hızlı vites geçişleri, daha yüksek hızda vites geçişi, spor direksiyon hakimiyeti ve daha hızlı tork aktarımı için optimize edilmiş pedallara kavuşuyor. Temiz kabin (Clean Cabin System), elektrikli bagaj kapağı, LED aydınlatmalı & havalandırmalı torpido gözü, VisioPark Paketi, ön-arka park sensörleri, yan sensörler, 360 derecelik 4 kameralı park desteği, geri viteste otomatik alçalan yan aynalar, şerit konumlama asistanı, genişletilmiş trafik levhaları tanıma sistemi, 10 inçlik 3D dijital ön gösterge paneli, i-Toggles ve 3D navigasyon sistemi gibi donanımlar da modelde standart.

AGR sertifikalı koltuklarda farklı seçenekler

Peugeot 408 Allure’da Falgo yarı deri kumaş döşeme, mint yeşili dikişli koltuklar standart donanımda yer alıyor. 408 GT’deyse alcantara yarı deri kumaş döşeme, adamite yeşili dikişli koltuklar standart olarak sunulurken siyah nappa deri döşeme ve mavi nappa deri döşeme opsiyonel olarak sunuluyor.

Dinamik tasarım

Yeni 408’in tasarımında, ilk göze çarpan kedi duruşu markanın felsefesine gönderme yapıyor. Keskin tasarım çizgileriyle birlikte ön tasarım, yeni aslan başlı Peugeot logosuna ev sahipliği yapıyor. Arka tamponun ters kesimi profile güçlü bir görünüm kazandırıyor. Yeni 408, Allure donanımında 19 inçlik Jaspe, GT donanımında 19 inçlik Graphite jantlarla dikkat çekiyor. Önde, aslan dişi tasarımı ışık imzası, arkada üç pençeli LED stop lambaları gibi detaylar modele şık bir görünüm kazandırıyor.

Peugeot 408 GT’nin farlarında kullanılan matrix LED teknolojisi, yüksek aydınlatma performansı sağlarken aynı zamanda, ince far tasarımlarına olanak tanıyor. Bu far tasarımı 408’e güçlü bir bakış kazandırıyor. Işık imzası tampona entegre aslan dişi tasarımı iki LED şeridi ile aşağı doğru uzanıyor.

Model, C segmentinde alışık olunmadık, güçlü SUV kodları barındıran bir fastback karoser formunda dış tasarıma sahip. EMP2 platformu kullanılarak üretilen 408, 4687 mm uzunluğa, 1859 mm genişliğe ve 1478 mm yüksekliğe sahip. 2787 mm’lik dingil mesafesi geniş arka koltuk yaşama alanını beraberinde getiriyor. Ön iz genişliği 1589 mm ve arka iz genişliği 1604 mm olan Peugeot 408, 19 inçlik jantlarıyla güçlü ve kendinden emin bir duruş sergiliyor.

Önden bakıldığında yeni nesil Peugeot modellerinin karakteristik unsuru olan yatay ve uzun motor kaputu dikkat çekiyor. Bu tasarım seçimi kaput/yan cephe oyuklarını görsel olarak gizlerken aynı zamanda otomobile modern ve güçlü bir görünüm kazandırıyor. Yine bu tasarım uygulaması gövdenin dış çizgisini basitleştirerek gövde parçalarının mükemmel şekilde oturmasını sağlıyor.

Ön ızgara yeni 408’e güçlü bir görünüm kazandırıyor. Aynı zamanda sürüş destek sistemlerine ait radarı gizleyen yeni marka logosuna da ev sahipliği yapıyor. Izgaranın gövde renginde olması, onun tamponun geneliyle bütünleşmesini sağlıyor. Yeni nesil Peugeot modellerinde kullanılan bu tasarım anlayışı aynı zamanda elektrikliye geçiş için de bir işaret oluşturuyor. Büyük siyah yüzeyler, ön cephenin grafik temasını karakterize ediyor ve otomobilin genişliğini, sağlamlığını görsel olarak vurguluyor. Gövdeyi çevreleyen siyah korumalar birleşerek aslan dişi tasarımı ışık imzasını çevreliyor ve kontrast oluşturarak ışık imzasının görünürlüğünü arttırıyor.

Yeni 408’in profili, dinamizmi güçlendirmek üzere tasarlanan siyah ve gövde renginde parçaların ayrım çizgisiyle vurgulanıyor. Yine bu ayrım çizgisi, özellikle de yan cam çizgisiyle ve arka cam çizgisiyle iç mekân genişliğine dikkat çekiyor. Gövde ve tekerlek davlumbazına ait yan koruma kaplamaları, gövde rengini belirli bir açıyla keserek eğimli bir çizgi ile ters görünüm efekti oluşturup arka tampona kadar uzanıyor. Tavan çizgisinin arkası özellikle aerodinamik açıdan büyük bir sorumluluk üstleniyor. Hava akışı aerodinamik koridor oluşturan iki kedi kulağı tarafından bagaj kapağı spoylerine doğru yönlendirilerek optimize ediliyor.

19 inçlik jantlar hareketsizken bile dikkat çekiyor, düşük hızlardaki sürüşte dinamik bir görsel etki yaratıyor. Jantların sıra dışı tasarımı, yeni 408’in konsept yaklaşımıyla da uyumlu bir yapı sunuyor. Yeni 408, Obsession Mavi, Titanyum Gri, Tekno Gri, Elixir Kırmızı, Sedef Beyaz ve İnci Siyah isimli 6 farklı gövde rengiyle üretiliyor.

Kabin konforu

Bağımsız Alman ergonomi ve sırt sağlığı uzmanları derneğinin AGR sertifikasına sahip olan ön koltuklar ile donatılan 408 GT, zengin koltuk ayarı seçenekleriyle geliyor. Modelde koltuklar, sürücü için iki hafıza ile 10 yönlü elektrikli ayar, yolcu için 6 yönlü elektrikli ayar, ayrıca 5 farklı programa sahip 8 hava masajı ve koltuk ısıtması işlevleriyle donatılıyor. Koltukların tasarımını; gözenekli kumaş, teknik ağ, alcantara ve kabartmalı deri olmak üzere kaliteli malzemeler tamamlıyor. GT versiyonlarında koltuklar, gösterge paneli, kapı panelleri ve konsoldaki pedler Adamite renkli dikişlerle süsleniyor. Orta konsol kemeri, kablosuz şarj alanına kadar uzanıyor. Konsolun geri kalanı, bir kol dayama, iki USB C soketi (şarj/veri), iki büyük bardak tutucu ve 33 litreye kadar saklama alanları ile işlevsel ve pratik bir yapı sunuyor.

Yeni 408, 2787 mm’lik dingil mesafesiyle arka koltuk yolcularına 188 mm diz mesafesi ile geniş bir yaşama alanı sunuyor. Ön koltuklar, arka yolcuların bacaklarını altına sokabilecekleri ayak boşluğunu sağlıyor. Koltukların tasarımı ve koltuk açısı, yolculara seyahatleri sırasında optimum konfor için alanı en iyi şekilde kullanma fırsatı veriyor. Allure donanım seviyesinden itibaren önde iki, orta konsolun arkasında da iki USB C şarj soketi bulunuyor.

Model, standart olarak iki parça halinde katlanan (60/40) bir arka koltuk ve bir kayak bölmesi ile donatılıyor. GT versiyonunda iki bölüm, bagajın yanlarında bulunan iki kumanda ile pratik bir şekilde katlanabiliyor. Yeni 408, 536 litre ile geniş bir bagaj kullanıma sunuyor. Arka koltukların katlanmasıyla bagaj hacmi 1611 litreye ulaşıyor. Bagaj zeminin altında 36 litre ek saklama alanı da bulunuyor. Sırtlık katlandığında, 1,89 metreye kadar nesneler yüklenebiliyor. Bagajda bulunan 12V prizi, LED aydınlatma, saklama ağı, kayış ve çanta kancaları kullanım kolaylığını destekliyor. Arka pandizot, bagaj kapağına sabit olduğundan bagaj kapağı açıldığında kapakla kalkıyor ve kullanımı kolaylaştırıyor. GT versiyonunda otomatik açılan elektrikli bagaj kapağı, eller dolu olduğunda bagaj erişimini kolaylaştırıyor. Bagaj kapağını açmak için tamponun altına ayak uzatma, uzaktan kumanda, bagaj kapağı düğmesi veya ön konsoldaki bagaj açma düğmesi kullanılabiliyor.

Merkezi ekranın arkasındaki LED ortam aydınlatması (8 renk seçeneği) gözü yormayan bir ışık yayıyor. Aynı ışık, donanım seviyesine bağlı olarak kumaş, Alcantara® veya orijinal preslenmiş alüminyumdan oluşan kapı panellerine kadar uzanıyor.

Yeni 408’in sıcaklık ve akustik konforu, özel cam teknolojileriyle iyileştirildi. 3,85 mm kalınlığındaki ön ve arka cam, lamine ön ve yan camlarla ek ses yalıtımı ve güvenlik sunuyor.

Klima sistemi yolcuların termal konforuna da katkıda bulunuyor. Ön havalandırma ızgaraları yüksekte konumlanıyor ve arka koltuk yolcuları için orta konsolun arkasında iki havalandırma ızgarası bulunuyor. AQS (Hava Kalitesi Sistemi) yolcu kabinine giren havanın kalitesini sürekli olarak izliyor. Sistem dış hava sirkülasyonunu otomatik olarak etkinleştiriyor. GT donanım seviyesinden itibaren hava arıtma sistemi Clean Cabin (Temiz Kabin) de sunuluyor. Hava kalitesi, merkezi dokunmatik ekranda gösteriliyor.

Peugeot i-Cockpit

Yeni 408 ile sunulan bilgi-eğlence sistemi Peugeot i-Connect, ergonomi, kalite, pratiklik ve teknoloji açısından önemli geliştirmelerle geliyor.

Peugeot i-Cockpit’in en önemli unsurlarından biri olan kompakt direksiyon simidi, çeviklik ve hareket hassasiyeti ile öne çıkıyor. Direksiyon ergonomik bir tasarıma sahipken, GT donanım seviyesinde ısıtma özelliği ile de donatılıyor. Bunun yanında bilgi-eğlence sistemi dışında bazı sürüş destek sistemlerinin kontrollerini de bünyesinde barındırıyor.

Direksiyon simidinin hemen üzerinde göz hizasında bulunan yeni dijital gösterge, 10 inçlik bir dijital ekrana sahip. GT donanım seviyesiyle 3-Boyut teknolojisi devreye giriyor. Dijital gösterge tamamen kişiselleştirilebiliyor ve kontrol panelinden değiştirilebilen çeşitli ekran modlarına (Navigasyon, Radyo/Medya, Sürüş Destek Sistemleri, Enerji Akışı, vb.) sahip.

Yeni 408’in ön konsol yapısı, yüksek havalandırma mimarisine dayanıyor. Bu mimari, termal konforu artırmak için hava çıkışlarını yolcuların baş bölgesinde, yüksek bir konuma yerleştiriyor. Yine bu mimari, sürücünün önünde bulunan dijital ekrandan biraz daha alçak olan merkezi 10 inçlik dokunmatik ekranın sürücüye yaklaşmasına olanak tanıyor. Sistem, merkezi ekranın altına, açıkça görülecek şekilde yerleştirilen kişiselleştirilebilir i-toggle düğmeleriyle destekleniyor. Her i-toggle, iklimlendirme, telefon ayarları, radyo istasyonu veya uygulama olmak üzere kullanıcının tercihine göre ayarlanmış dokunmaya duyarlı bir kısayol görevi görüyor.

Peugeot i-Cockpit, sürüş ergonomisini optimize eden sürücü odaklı merkezi ekran felsefesini devam ettiriyor. Orta konsol bilinçli olarak yolcu odaklı bir tasarımla şekilleniyor. Tüm dinamik kontroller, sürücü tarafında bir yay şeklinde gruplanıyor. Sürücü, tek bir dokunuş ile 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanın sürüş modları arasında seçim yapabiliyor.

Peugeot i-Connect Advanced

Yeni bilgi-eğlence sistemi, gelişmiş akıllı telefon ve otomobil entegrasyonu ile günlük kullanım konforu sunuyor. Her sürücü kendi ekranını, atmosferini ve ayar tercihlerini tanımlayabiliyor. Sistemde sekiz adede kadar farklı profil kaydedilebiliyor. Akıllı telefonu otomobilin bilgi-eğlence sistemine bağlayan ekran yansıtma işlevi ile kablosuz ve Bluetooth üzerinden iki telefon aynı anda bağlanabiliyor. Dört adet USB-C girişi, bağlanabilirlik çözümlerini tamamlıyor.

10 inç yüksek çözünürlüklü merkezi ekran kolay bir kullanım sunuyor. Ekran, bir tablet gibi çoklu pencereler, widget’lar veya kısayollar ile kişiselleştirilebiliyor. Farklı menüler arasında soldan sağa veya bildirimler için yukarıdan aşağı kaydırmak yetiyor. Üç parmakla tıklayarak uygulama ekranı açılabiliyor. Yine akıllı telefonda olduğu gibi, tek bir dokunuş ile ana sayfaya ulaşılabiliyor. Ekranın üst kısmındaki kalıcı başlık, dış sıcaklık, klima, uygulama sayfalarındaki konum, bağlantı verileri, bildirimler ve saati gösteriyor.

Peugeot i-Connect Advanced, üst düzey bilgi-eğlence deneyimi sunuyor. GT donanım seviyesinde navigasyon ile de donatılıyor. Harita, 10 inçlik ekranın tamamında görüntüleniyor. Sistem kablosuz bağlantı ile güncelleniyor.

Teknoloji ve güvenlik

Yeni 408, en güncel sürüş destek sistemleriyle donatılıyor. Dur&Kalk Fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleme sistemi araçlar arası mesafeyi ayarlarken, çarpışma uyarılı otomatik acil durum freni 140 km/s’ye kadar gece ve gündüz yayaları ya da bisikletlileri algılıyor. Yön düzeltme işlevi ile aktif şeritten çıkma uyarısı sürüş güvenliğini arttırmaya katkıda bulunuyor. Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı direksiyon hareketlerini analiz ederek, 70 km/s üzerindeki hızlarda ve uzun süreli sürüşlerde dikkat dağınıklığını algılıyor. Kapsamı genişletilen trafik işareti tanıma sistemi hız işaretlerine ek olarak dur işaretleri, tek yön, sollama yapılmaz, sollama yapılmaz sonu işaretlerini de algılayarak dijital gösterge ekranında gösteriyor. Night Vision Gece Görüş Sistemi, uzun huzmeli farların görüş menzilinden önce kızıl ötesi görüş sistemi ile geceleri veya görüşün zayıf olduğu durumlarda aracın önündeki canlıları (yayalar/hayvanlar) tespit ediyor. Uzun menzilli kör nokta izleme sistemi 75 metreye kadar tarama yapıyor. Arka trafik uyarısı, geri manevralarda sürücüyü yakındaki bir tehlikelere karşı uyarıyor. Entegre temizleme başlığına sahip 180° açılı yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerası araç kirlense bile güvenlikten ödün vermiyor. 4 adet yüksek çözünürlüklü kamera (ön, arka ve yan) ile 360° park yardımcısı ile geri vitese takıldığında yan ayna açısı ayarı park ve manevralarda sürücünün işini kolaylaştırıyor. Otomatik uzun far, Matrix LED farların öndeki veya yaklaşan araçların gözünü kamaştırmadan uzun huzmelerin maksimum kullanımını sağlıyor.

Yeni 408, günlük kullanımı kolaylaştırmak için farklı donanımlar da sunuyor. Bunlar arasında; Yakınlık mesafeli eller serbest giriş ve çalıştırma, elektrikli bagaj kapağı ile eller serbest açma, ısıtmalı direksiyon simidi, çevre ve iç denetimli süper kilitlenme alarmı, elektrikli el freni ve perdeli açılır tavan bulunuyor.

Model aracın yoldaki yönü de dahil olmak üzere yolcu sayısı ve konum bilgisi içeren e-call acil durum çağrısı ile sistemi ile donatılıyor.

Aerodinamik ve motor

Yeni 408 geliştirilirken, aerodinami büyük bir titizlikle ele alınmış. Tampon, bagaj kapağı, difüzör, aynalar, gövde altı kaplamaları markanın tasarım ve aerodinami mühendisleri arasındaki yakın iş birliğiyle birlikte gövde ile optimize edilmiş. Gövde rijitliği, titreşim konforunu artırmak için yapısal elemanların birleştirilmesiyle optimize edilirken, 11,18 m dönüş çapı, yol tutuş, sürüş konforu ve keyfi ön plana çıkarılmış.

Yeni 408, Türkiye’ye ilk aşamada 3 silindirli 130 HP 1.2 litre PureTech içten yanmalı turbo benzinli motor ile ithal ediliyor. 5500 d/d’de 130 HP maksimum güç ve 1750 d/d’de 230 Nm maksimum tork üreten motor, 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzıman ve start&stop özelliği ile birlikte Euro 6.4 emisyon normunu karşılıyor. Model 210 km/s maksimum hıza ulaşırken, 0-100 km/s hızlanması 10.4 saniyede tamamlanıyor ve WLTP normlarına göre 6.0 ile 6.1 lt/100 km ortalama yakıt tüketimine sahip.

Fransa’nın Mulhouse kentinde üretilen Yeni 408’in ilerleyen dönemlerde tamamen elektrikli versiyonun da Türkiye’de satış sunulması planlanıyor.