CARMEDYA.COM – Peugeot, 208 modeli için kolları sıvadı. Peugeot 208 elektrikli, 2019 yılı itibariyle satışa çıkacak. Sektörde merak uyandıran bu atak, marka severlerinde ilgisini çekmiş durumda.

Sıfır emisyon olacak

Peugeot 208 sıfır emisyon olarak satışa çıkacak. Burada model CMP alt yapısının geliştirilmiş haliyle karşımızda olacak. Alt yapıda EMP1’den de esintiler olacak. Yeni alt yapının ismi ise e-CMP olacak. Otomobilin tasarımı sadece birkaç opsiyonla değiştirilecek. İçeride ise gösterge grubu ve eğlence sisteminin farklı olması bekleniyor. Model hakkında çok fazla detay şu an için bilinmiyor. Ancak marka genel anlamda 2020 yılının ortasına doğru her modelinde elektrikli opsiyonunu da sunabilecek. 208’in yanı sıra 2008 modelinin de bir elektrikli versiyonu olacak.