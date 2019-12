Petronas’tan yeni motor yağı

CARMEDYA.COM – Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden Petronas, ticari araç üreticisi Iveco’nun yeni ağır vasıta aracı Iveco S-Way için tasarlanıp üretilen yeni motor yağı Petronas Urania Next 0W-20’yi pazara sundu.

Standart motor yağlarına göre yüzde 2.5’e varan yakıt tasarrufu sağlayan Urania Next 0W-20; toplam sahip olma maliyetlerini azaltmaya, motor ömrünü uzatmaya ve CO2 emisyon değerlerini düşürmeye yardımcı oluyor.

Euro 6 motor teknik gereksinimlerini fazlasıyla karşılayan Urania Next 0W-20, gelişmiş soğuk çalıştırma özellikleriyle kutup soğukları dahil olmak üzere tüm hava koşullarına da uygunluk sağlıyor. Pazara sunduğu yeni motor yağıyla Petronas, Iveco ve kullandığı motor ailesi FPT’nin (Fiat Power Train) ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Üst seviye ağır vasıta motor yağı!

“Yakıt Tasarruf Paketli (FEP) Cursor motorlarla donatılan Iveco S-Way serisi için önerilen Urania Next 0W-20, Iveco’nun Euro 6 normlu Cursor 11 ve 13 litrelik motorlarında kullanılıyor. Tüm Petronas Urania motor yağları gibi Petronas Urania Next 0W-20 de Iveco ve FPT Industrial ihtiyaçlarına göre, işbirliği içinde tasarlanmış ve Contractual Technical Reference Number (C.T.R I139.D14) ile belgelenmiş.