Petronas Pist Laboratuvarı yarış dünyasına katkı sağlıyor!

CARMEDYA.COM – Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden ve madeni yağ pazarının öncülerinden olan Petronas, sıvı teknolojisi çözümleriyle motorsporları dünyasına katkılarını sürdürüyor.

Bu kapsamda oluşturulan Petronas Pist Laboratuvarı; destek verdiği Mercedes-AMG Petronas ekibi araçlarının motor ve şanzıman sağlığı ile performansını izlemek için Petronas Primax yakıtı, Petronas Syntium motor yağı ve Petronas Tutela fonksiyonel sıvılarının örneklerini analiz ediyor. Oluşturulan mobil tesis, hassas laboratuvar koşullarını padok alanına taşıyarak mühendislere tam teşhis desteği sunarken, sıvı davranışlarının izlenmesini sağlayarak pistlere önemli katkılar sağlıyor. Petronas Sıvı Mühendisleri Stephanie Travers ve En De Liow tarafından yönetilen laboratuvar, her bir yarış öncesi hız ve verimliliğini daha da artırıp sıvı testi sonuçlarını almak adına geri dönüş süresini daha da iyileştiriyor.

Sıvı mühendisleri neler yapıyor?

Petronas’ın 2010 yılından bu yana yürüttüğü yakıt ve madeni yağ geliştirme programları, Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Takımı’na birçok başarı getirirken, aynı zamanda Formula 1® tarihindeki en başarılı dönemlerini yaşamasını sağlıyor.

Petronas Pist Laboratuvarı ise, bu programın Formula 1 padokundaki fiziki yansımasını oluşturuyor. Özellikle dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının yayılmaya başladığı süre zarfında yarışların tatil edilmesini fırsat bilen Petronas Pist Laboratuvarı ekibi, padokta uygulanacak olan yeni talimatları göz önüne alarak, bünyesindeki yenilikleri ve değişiklikleri de büyük bir özveriyle gerçekleştirdi.

Ekibin yaptığı çalışmalar arasında ilk olarak; gaz kromatografi analizi için her yarış haftasında, Petronas Primax yakıt varilinden bir numune çıkarıp FIA’ya iletmek bulunuyor. Yarış otomobilleri çalıştırıldıktan sonra ilgili Petronas sıvı mühendisi, bir spektrometre kullanarak Enerji Geri Kazanım Sistemi’nde Petronas Syntium motor yağı ve Petronas Tutela şanzıman yağını analiz ediyor. Sıvılar, motorda ve şanzımanda olup bitenlerin anlık görüntüsünü vermek için çok önemli ipuçları barındırıyor. Motorun bozulmasına yönelik bir işaret olan yağdaki parçacıklar, ekibe herhangi bir sorunla ilgili erken uyarı veriyor. Her yarış haftasındaki üç günlük pist etkinliği boyunca, 65 motor yağı ve 30 şanzıman yağı numunesi alınıyor. Noktasal kontrollerde alınan numunelere ek olarak, yine her yarış haftası yaklaşık 200 kadar yağ testi gerçekleştiriliyor. Bu esnada Petronas pist mühendisleri, 30’un üzerinde de yakıt örneği alıyor.

Padokta tempo hep yüksek!

F1 padokunun perde arkasında çalışan Petronas’ın kadın mühendislerinden Stephanie Travers, yaptığı değerlendirmede yüksek çalışma temposuyla araçların performanslarını korumaya çalıştıklarını belirterek, “Her şey hazırlıklı olmakla ilgili. Hafta ortasına kadar yarışa hazır olabilmek için, haftanın başlarında olabildiğince çok şey yapıyoruz. Elektronik tablolar hazırlamaktan motor yağı analizine kadar her aşamada hazırlıklı olmak, laboratuvar içinde ve sürekli içinde bulunduğumuz hızlı tempo ortamında huzuru korumamıza yardımcı oluyor.” ifadelerini kullandı. Kuala Lumpur doğumlu mühendis En De Liow ise meslektaşını tamamlayarak; “Hafta sonu yarışına girerken, yapmanız gereken görevleri belirlenen süreler içerisinde tamamlamış olmanız çok önemli. Bu süreler son derece kısıtlı ve zorlayıcıdır. Yeni SOP’lar (Standart Operasyon Prosedürleri) soğukkanlılığımızı korumamıza ve baskı yüksek olduğunda bile elimizden gelenin en iyisini yapmamıza yardımcı oluyor.” eklemesinde bulundu.

Petronas’ın F1 yarışlarında desteklediği Mercedes-AMG Petronas ekibinin Pist Baş Mühendisi Simon Cole ise Petronas pist mühendislerinin takdir edilesi çalışmalarda bulunduklarını belirtti. Cole, “Tüm ekip, yarış pistlerindeki yeni çalışma ortamına uyum sağlamak zorunda kalırken, buna Petronas Sıvı Mühendisi de dahil edildi. Stephanie ve En De, mümkün olan en güvenli şekilde yarışlara dönebilmemizi sağlamak için iş süreçleri uyarlama konusunda proaktif davrandılar ve harika bir iş çıkardılar” ifadelerini kullandı.