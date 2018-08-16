CARMEDYA.COM – Japonya otomotiv sektörü ciddi bir sorun ile karşı karşıya. Japonya Ulaştırma Bakanlığı, Suzuki, Mazda ve Yamaha’nın bazı modellerinde yakıt tüketim değerlerinin yanlış olduğunu ve emisyon oranlarının hatalı olduğu ortaya çıktı.

Japonlar özür diledi

Bakanlık yaptığı açıklamada Mazda, Yamaha ve Suzuki modellerinin yapılan inceleme sonucunda manüplatif işlemlerin olduğu rapor edildi. Bu doğrultuda yapılan testlerde çıkan sonuçlara rağmen markaların bu sonuçları yanlış açıkladığı doğrulandı. Suzuki bu tespite göre 2012 ve 2018 yılları arasında üretilen 12 Bin modelin 6 bin 412inde bu uygunsuzluğun olduğunu açıklarken, Mazda tarafında ise bu oranın yüzde 3.8 olduğu söylendi. Yamaha’da ise motosiklet ürün gamında yüzde 2.1 oranında modelde uygunsuz eylem tespit edildi. Yamaha marka sözcüsü yaptığı açıklamada “Emisyon konusunda yaptıkları incelemelerde uygunsuz işlemlerin olduğunu doğruladık. Bunun için tüm kullanıcılarımızdan özür dileriz” dedi. Suzuki CEO’su Toşihiro Suzuki de yine düzenlenen bir toplantı ile kullanıcılarından özür diledi. Suzuki “Yaşanan bu olaylar için içtenlikle özür diliyorum. Bunun bir daha tekrarlanmaması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Hisselerde düşüş yaşandı

Skandal haberinin ardından Suzuki’nin hisselerinde yüzde 6.04 oranında, Mazda’nın hisselerinde yüzde 1.30 ve Yamaha Motor’un hisselerinde yüzde 4.63 oranında düşüş yaşandı. Hisselerin yanında markaların gelişmeleri de bu olay ile gölgede kaldı.