Otomobil Sporlarında 2020 Ulusal Takvim açıklandı

CARMEDYA.COM – 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan ulusal otomobil sporları organizasyonlarını kapsayan yarışma takvimi Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu resmi web sitesinde açıklandı.

Açıklanan takvime göre 2020 sezonu 29 Şubat-01 Mart tarihinde Kars’ta düzenlenecek olan Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı Sarıkamış Rallisi ile açılacak. Drift ve klasik otomobil haricindeki diğer tüm branşlarda organizasyon sayısı artarken, 2020 sezonunda 8 ralli, 8 karting, 7 offroad, 7 tırmanma, 6 pist, 4 drift, 4 klasik otomobil ve 1 de rallikros şampiyonası finali olmak üzere 8 ayrı branşta 45 ulusal yarışın organize edilecek.

2020 sezonunda ayrıca iki önemli Uluslararası organizasyon da gerçekleştirilecek. FIA Avrupa Ralli Kupası’na dahil ESOK Rally, 25-26 Nisan tarihlerinde Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından Eskişehir’de düzenlenirken, 8 yıllık aranın ardından Dünya Ralli Şampiyonası’na geri dönen Türkiye Rallisi de 24-27 Eylül tarihleri arasında üçüncü kez Muğla Marmaris’te organize edilecek.

Şevki Gökerman Ralli Kupası ve TOSFED Baja Kupası tarihlerinin de yer aldığı mahalli yarışma takvimi ise Şubat ayı içerisinde açıklanacak.

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası

29 – 01 Mart … Sarıkamış Rallisi (Kar) KARS

04 – 05 Nisan … Ege Rallisi (Asfalt) İZMİR

25 – 26 Nisan … ESOK Rally – ERT (Asfalt) ESKİŞEHİR

16 – 17 Mayıs … Hitit Rallisi (Asfalt) ANKARA

13 – 14 Haziran … Ford Otosan Kocaeli Rallisi (Toprak) KOCAELİ

11 – 12 Temmuz … Yeşil Bursa Rallisi (Toprak) BURSA

24 – 27 Eylül … Türkiye Rallisi – WRC (Toprak) MUĞLA

24 – 25 Ekim … İstanbul Rallisi (Toprak) İSTANBUL

2020 Türkiye Offroad Şampiyonası

11 – 12 Nisan … Antalya / ANTALYA OFFROAD

30 – 31 Mayıs … Sinop / SİNOFF

27 – 28 Haziran … Ankara / ANDOFF

25 – 26 Temmuz … Denizli / DENDOFF

05 – 06 Eylül … Sakarya / 54OSK

10 – 11 Ekim … Karabük / KARDOFF

31 – 01 Kasım … Kahramanmaraş / KAROFF

2020 Türkiye Pist Şampiyonası

11 – 12 Nisan … Ülkü Park / İzmir

06 – 07 Haziran … Ülkü Park / İzmir

04 – 05 Temmuz … Körfez Yarış Pisti / Kocaeli

15 – 16 Ağustos … Körfez Yarış Pisti / Kocaeli

10 – 11 Ekim … TPŞ 5 *

31 – 01 Kasım … TPŞ 6 *

(*) Organizatör kulüp ve bölgesi TOSFED tarafından daha sonra açıklanacaktır.

2020 Türkiye Karting Şampiyonası

11 – 12 Nisan … Tuzla Karting Park / İstanbul

02 – 03 Mayıs … Nilüfer Karting Pisti / Bursa

04 – 05 Temmuz … Körfez Yarış Pisti / Kocaeli

08 – 09 Ağustos … Ülkü Park / İzmir

22 – 23 Ağustos … TKŞ 5 *

03 – 04 Ekim … TKŞ 6 *

16 – 17 Ekim … TKŞ 7 *

31 – 01 Kasım … TKŞ 8 *

(*) Organizatör Kulüp ve bölgesi TOSFED tarafından daha sonra açıklanacaktır.

2020 Türkiye Tırmanma Şampiyonası

21 – 22 Mart … İzmir / İMOK

02 – 03 Mayıs … Kocaeli / KOSDER

06 – 07 Haziran … Bursa / BOSSEK

27 – 28 Haziran … İstanbul / İSOK

18 – 19 Temmuz … Ankara / ANOK

22 – 23 Ağustos … Eskişehir / ESOK

03 – 04 Ekim … Manisa / EOSK

2020 Türkiye Drift Şampiyonası

18 – 19 Nisan … Ülkü Park / İzmir

30 – 31 Mayıs … Körfez Yarış Pisti / Kocaeli

19 – 20 Eylül … TDŞ 3 *

31 – 01 Kasım … Ülkü Park / İzmir

(*) Organizatör Kulüp ve bölgesi TOSFED tarafından daha sonra açıklanacaktır.

2020 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası

18 – 19 Nisan … Mercedes Benz Bahar Rallisi / KOK

06 – 07 Haziran … Batı Anadolu Rallisi / KOK

27 – 28 Haziran … Balkan Rallisi / KASK

30 – 01 Kasım … Cumhuriyet Rallisi / KOK

2020 Türkiye Rallikros Şampiyonası (Final)

17 – 18 Ekim … Körfez Yarış Pisti / Kocaeli