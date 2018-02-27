CARMEDYA.COM – Türkiye’nin öncü otomotiv ve savunma sanayii şirketi Otokar, 2017 yılı finansal sonuçlarını paylaştı. Fikri mülkiyet hakları kendine ait ürünleriyle 5 kıtada 60’tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

Otokar’ın cirosu 1.79 milyar TL’ye çıktı

2017 yılında cirosunu yüzde 9 artışla 1,79 milyar TL’ye çıkaran şirketin net dönem kârı 99,4 milyon liraya ulaştı. Otokar’ın 2017 yılındaki ihracatı ise 149 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, “Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda yaşanan daralmalara rağmen 2017’de başarılı bir performans sergileyerek sürdürülebilir büyümemizi koruduk. Ar-Ge ve mühendislik kabiliyetimiz, deneyimli ve yetkin insan kaynağımız, güçlü satış ağımız 2017 yılında bizi başarılı finansal sonuçlarımıza taşıdı. 2017 yılında 3 bin 62 adet araç üreten Otokar, Türk savunma sanayisinde en büyük özel sermayeli kuruluşu konumunun yanı sıra faaliyet gösterdiği otobüs segmentleri toplamında liderliğini korudu” dedi.

Serdar Görgüç, Türkiye’de teknoloji konusunda yetkinliğin artırılması hedefiyle millileşme ve yerlileşme akımının etkisini artırdığını belirtti. Otokar’ın savunma sanayii alanında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin öncü kara araçları tedarikçisi olduğuna ve 30’dan fazla ülkeye askeri araç ihracatı gerçekleştirdiğine değinen Görgüç, yüksek teknolojiye sahip Cobra II zırhlı aracın 2017’de Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde sınır gözetleme görevi için tercih edildiğini ve Cobra II’lerin Birleşmiş Milletler görevlerinde rol almaya başladıklarını kaydetti.

Satılan 3 otobüsten 1’i Otokar

Son 3 yıldır daralan otobüs pazarında 2017 yılında toplam bin 488 adet otobüs satışı gerçekleştiren Otokar’ın 25 kişi ve üzeri yolcu taşıyan otobüs pazarında yüzde 28 pazar payı ile liderliğini sürdürdüğünü belirten Görgüç; faaliyet gösterilen alanlarda satılan her 3 araçtan 1’inin Otokar markalı olduğunu söyledi. Serdar Görgüç, otobüs pazarında en çok ürün satışının yapıldığı küçük ve orta boy otobüs segmentinde ise her 5 otobüsten 2’sinin Otokar imzasını taşıdığını kaydetti.