Opel e-Ralli Kupası’nda takvim değişti

CARMEDYA.COM – ADAC (Alman Otomobil Klübü) organizasyonunda gerçekleştirilen, Opel ile anlaşmalı e-Ralli Kupası için yeni takvim açıklandı.

Organizasyonda yarışmacıların kullanacak olduğu Yeni Opel Corsa-e Ralli otomobillerinin teslimatı Ekim 2020’den itibaren gerçekleşecek. Otomobiller, Kasım 2020’de, Sulingen Rallisinde test edilecek. Dünyanın ilk elektrikli tek marka ralli kupası ise 2021 ilkbaharında başlayacak.

Çeşitli etkinliklerin ve 2020 Almanya Ralli Şampiyonası’nın iptal edilmesiyle, Opel ve ADAC yönetimi takvimlerini tekrar gözden geçirdiler. Puan ve para ödüllü dünyanın ilk elektrikli tek marka ralli kupası 2021 yılının ilkbaharında start alacak, ama öncesinde bu yıl içinde bir dizi test ve tanıtım etkinliği düzenlenecek.

Ralli tutkunları, 136 HP gücündeki Opel Corsa-e Ralli aracını, 2020 senesi içinde gerçekleştirilecek olan test ve tanıtım etkinlikleri kapsamında parkurlarda görebilecek. Opel Motorsport ekibi geliştirdiği iki ralli test aracını farklı yol koşullarında teste tabi tutuyor. Kupaya kayıt yaptıran tüm yarışçılar, 20 ve 21 Kasım tarihlerinde “ADAC Rallye – Sulinger Bärenklaue” yarışında hızlı elektrikli yarış otomobillerini gerçek yarış koşullarında test etme şansına sahip olacak. Corsa-e Ralli otomobillerinin Ekim 2020’den itibaren teslim edilmesi planlanıyor.

ADAC Motorsport Direktörü Thomas Voss yapmış olduğu değerlendirmede: “ADAC Opel e-Ralli Kupası takvimini tekrar düzenledik, çünkü bu yıl test ve yarış için planlanan etkinliklerin çoğu gerçekleşemedi. Yarışçılar sadece yeni bir otomobil ile değil aynı zamanda yeni bir teknolojiyle de tanışmak zorundalar, o nedenle iyi bir hazırlık süresine ihtiyaç duyuyorlar. 2021 yılı içinde ilkbahar ve sonbahar arasında sekiz etkinlikten oluşan normal bir sezon planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Opel Motorsport Direktörü Jörg Schrott ekledi: “ADAC Opel e-Ralli Kupası hazırlıkları devam ediyor. 2021 ilkbaharında start alacak olan ilk elektrikli tek marka ralli kupası öncesinde ulusal ve uluslararası rallilerde testler ve müşterilerimiz için çeşitli özel test etkinlikleri düzenliyoruz. Özel etaplardaki ilk gerçek testler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Üstün sürüş özelliklerine sahip olan Corsa-e Rally hem seyirciler hem de sürücüler için eğlence vaat ediyor. Önümüzdeki yıl yapacağımız resmi start için şimdiden çok heyecanlıyız.”