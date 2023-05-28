Opel Corsa yenilendi

CARMEDYA.COM – Opel, 2023 yılı sonunda yenilenen Opel Corsa’yı yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Daha sezgisel ve tamamen elektrikli olarak yenilenen Corsa, Opel’in B-HB segmentindeki temsiliyetini bir sonraki seviyeye taşıyor. Yeni Corsa, ön cephedeki karakteristik Opel Vizör marka yüzü ve arka cephede tam ortada konumlanan Corsa yazısıyla dikkat çekiyor. Yenilikçi teknolojiler, sürüşü daha kolay hale getirirken sürüş keyfini de destekliyor.

Yeni Corsa, opsiyonel olarak tamamen dijital bir kokpit ile de donatılabiliyor. Bu dijital kokpit, sezgisel bilgi-eğlence ve 10 inç’e kadar renkli dokunmatik ekrana sahip Qualcomm Technologies’in Snapdragon Kokpit Platformu’na dayanıyor. Corsa’nın 2019’da küçük otomobil segmentinde sunmaya başladığı, göz kamaştırmayan Intelli-Lux LED Matrix farlar da artık 14 LED hücresiyle, daha da iyi ve hassas bir aydınlatma sağlıyor. Yeni Opel Corsa aynı zamanda, motor kaputunun altında da yeni ve ileri teknolojileri barındırıyor. Yeni Corsa Elektrik, artık daha güçlü ve WLTP’ye göre 402 kilometreye kadar menzil sağlayan gelişmiş bir batarya ile donatılıyor. Yenilenen model ayrıca tamamen batarya elektrikliden, yüksek verimlilik seviyesine sahip içten yanmalı motorlara kadar zengin bir güç-aktarma çeşitliliği sunuyor.

Yeni Corsa’yı değerlendiren Opel CEO’su Florian Huettl: “Opel Corsa, 40 yılı aşkın süredir en çok satanlar listesinde yer alıyor. Son 2 yılda Almanya’da segmentinde en çok satan otomobil olurken, 2021’de İngiltere’de toplamda en çok satan otomobil olma başarısını gösterdi. Bu başarı, emeklerimizin karşılığını almamızı sağlıyor ve ileriye dönük olarak daha da iyisini yapmak için bizi motive ediyor. Yeni Corsa daha modern, daha duygusal ve daha cesur. Çarpıcı tasarımı, üst segmentlere ait ileri teknolojileri ve yeni, elektrik teknolojisi ile müşterilere bugün bu segmentteki bir otomobilden neler bekleyebileceklerini göstermek istiyoruz” dedi.

Opel Vizör ile yeni Corsa tasarımı

Yenilenen Corsa, dengeli orantılara sahip. Modelin en çarpıcı özelliğinden biri ise tüm yeni Opel modellerini süsleyen karakteristik marka yüzü olan Opel Vizör. Siyah Vizör, Corsa’nın ön cephesini kaplayarak araç ızgarasını, LED farları ve Opel’in merkezi “Şimşek” logosunu tek bir ögede birleştiriyor. Donanım seviyesine bağlı olarak, ön ve arkadaki marka logosu göz alıcı siyah veya mat saten gümüş renginde uygulanıyor. Alt ön tampondaki hava girişleri artık daha büyük ve daha belirgin. Bu, yeni Corsa’ya yolda daha da sağlam ve güçlü bir duruş kazandırıyor.

Corsa, yandan bakıldığında da dikkat çeken çizgilere sahip. Bölünmüş C sütunu, donanım seviyesine bağlı olarak siyah olarak sunulan tavanın, aracın üzerinde süzülüyormuş gibi görünmesini sağlıyor. Arka cephede de net bir görünüm sunuluyor. Birkaç ay önce ilk kez sınırlı sayıda üretilen Opel Corsa 40 özel versiyonunda da olduğu gibi, Corsa logosu bagaj kapağının ortasında yer alıyor. Ayrıca Corsa ile ilk kez sunulan Grafik Gri gövde rengi, yeni modelin ihtişamlı bir şekilde parlamasına yardımcı oluyor.

Yeni kokpit tasarımı

Çok sayıda yeni özellik sayesinde Corsa, sürücü için iç mekanda iyi hissettiren ve modern bir atmosfer oluşturuyor. Yeni koltuk modelleri dışında yeni bir vites kolu ve direksiyon da tasarıma katkı sağlıyor. Bir diğer önemli görsel ve teknik yenilik olarak, yeni bilgi-eğlence sistemine sahip, isteğe bağlı, tamamen dijital kokpit dikkat çekiyor. Qualcomm Technologies’in entegre Snapdragon Kokpit Platformu, yolcuların gereksinimlerini karşılamak üzere gelişebilen, daha entegre, bağlamsal olarak bilinçli ve sürekli uyarlanabilir bir kokpit deneyimi için gelişmiş grafik, multimedya, bilgisayarla görme ve yapay zeka (AI) özelliklerine sahip.

Tıpkı güncel Astra nesli gibi, Maksimum Detoks ilkesi Corsa’da da uygulanıyor. Navigasyon sistemi; bağlantılı hizmetler, doğal ses tanıma Hey Opel ve kablosuz güncellemeler gibi işlevlere sahip. Ayrıca, navigasyon ve multimedya sisteminin 10 inç’lik renkli dokunmatik ekranı ve sürücü bilgi ekranındaki görüntüler şimdi daha da net. Böylece önemli bilgiler, saniyeden çok daha kısa sürede görülebiliyor. İlk kez, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu akıllı telefonlar, kablosuz olarak hem aracın bilgi-eğlence sistemine bağlanıyor hem de şarj edilebiliyor.

14 LED hücreli Intelli-Lux LED Matrix farlar

Corsa, 2019 yılından bu yana, uyarlanabilir, göz almayan Intelli-Lux LED Matrix farlar ile küçük otomobil segmentindeki yenilikleri herkesin kullanımına sunuyor. Opel mühendisleri, sürekli olarak geliştirmeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ayrı ayrı kontrol edilen 8 yerine toplam 14 LED hücresi sayesinde yoldaki diğer sürücü ve yolcuları eskisinden çok daha net bir şekilde ışık hüzmesinden korurken, sürücüsüne stadyum parlaklığında bir sürüş deneyimi sağlıyor. Sistem ayrıca, sürüşü ve manevrayı kolaylaştıran, çok sayıda son teknoloji destek sistemine de sahip. Yeni, yüksek çözünürlüklü panoramik geri görüş kamerasından uyarlanabilir hız sabitleyiciye ve yan cephe korumasına, otomatik acil durum frenine veya yaya algılama özelliğine sahip önden çarpışma uyarısına kadar bir çok destek sistemi bulunuyor.

İyileştirilmiş batarya ve yeni motoruyla Corsa Elektrik

Şimdiden 12 elektrikli modele ulaşan Opel, 2028 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka haline gelmeyi planlıyor. Corsa bugüne kadar Opel ürün gamındaki batarya elektrikli güç-aktarma sisteminin yaygınlaşmasına öncülük eden model oldu. Dolayısıyla Corsa-e’nin 2020’de Altın Direksiyon Ödülü’nü kazanması şaşırtıcı değildi. Corsa’da tamamen elektrikli sürüş şu anlama geliyor: Günlük rutini sürüş keyfi ile yaşarken, emisyonsuz ve zahmetsiz bir ulaşım sağlanıyor. Daha fazla seçenek, daha fazla güç, gelişmiş batarya ve daha fazla menzil ile yeni Corsa Elektrik, bunu bir sonraki seviyeye taşıyor.

Yeni Corsa Elektrik; 100 kW/136 HP ile WLTP’ye göre 350 km’ye kadar ve 115 kW/156 HP ile WLTP’ye göre 402 km’ye kadar menzil olmak üzere iki elektrikli sürüş seçeneğine sahip. Batarya elektrikli motor anlık 260 Nm tork ile sadece yüksek verimlilik seviyesi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda her an üstün sürüş keyfi sağlıyor. Yeni Corsa Elektrik hızlı şarj cihazı ile yüzde 20’den yüzde 80’e sadece 30 dakikada şarj oluyor ve bu yönüyle kullanım kolaylığı da sağlıyor.