CARMEDYA.COM – Opel trafikte uzun süre sabit oturmak zorunluluğu nedeniyle sırt ve bel ağrısı riski ile karşı karşıya kalan sürücülere sunduğu AGR sertifikalı ergonomik koltukları ile öne çıkıyor. Alman otomobil üreticisi kendi bünyesinde geliştirdiği ergonomik koltukları Insignia, Grandland X ve Crossland X modellerinin en üst donanım seviyelerinde standart, Astra ve Mokka X modellerinde ise opsiyonel olarak sunuyor.

Koltuk olayı oldukça önemli

Opel’in “trafikte ergonomik koltukların önemi” temalı toplantısında, AGR sertifikalı ergonomik koltuklu otomobillerin toplam satış içindeki payının yüzde 23 olduğunun altı çizildi. Markanın “Gelecek Herkesindir” sloganı doğrultusunda ergonomik koltukları tüm müşterileri için daha erişilebilir kılarak 2020 yılına kadar AGR koltuklu otomobil satış oranını yüzde 60’a çıkarmak hedefleniyor.

Geliştirilmesi karmaşık ve maliyetli

Otomobilde kullanılacak koltukların çoğunlukla birbiriyle çatışan farklı niteliklerin kusursuz şekilde dengelenmesi gerekiyor. Kalite: Kullanılan malzemenin kalitesi hem güvenliğe, hem konfora, hem de maliyete doğrudan etki ediyor. Boyut: Bir otomobilin en büyük bileşenlerinden olan koltukların boyutu otomobilin genel tasarımını da etkiliyor. Maliyet: maliyetler ne kadar aşağıya çekilirse otomobilin fiyatı da aynı oranda aşağıya çekilebiliyor. Ağırlık: Koltuklar ne kadar hafif olursa o oranda yakıt ekonomisi sağlanıyor ve emisyon değerleri aşağıya çekiliyor. Opel yetkililerin açıkladığı verilere göre koltuklar bir otomobilin üretim maliyetlerinin yüzde 6-12’sini oluşturuyor. Tamamen yeni bir koltuk geliştirmenin ise maliyeti 40-70 milyon euro olarak açıklandı. Opel’in mühendislik birikimi sayesinde bu maliyetleri düşük seviyelere çekmeyi başarıyor.

120 Yıllık mühendislik birikiminin sonucu

Opel 1899 yılından günümüze ürettiği her otomobilde sürücülerine daha sağlıklı ve daha güvenli koltuklar sunmak için birikimimi geliştirdi. 120 yıllık gelişim sürecinin bazı kilometre taşları ise şu şekilde gerçekleşti:

-1899 Opel Lutzmann: Opel’in ürettiği ilk otomobil olan Lutzmann modelinde kullanılan koltuklar evde kullanılan koltuklardan farksızdı. Herhangi bir pozisyon ayarına sahip olmayan bu koltuklarda sürücünün dik oturması sağlanarak en azından bir doğru standart yakalanmıştı.

-1950 Opel Olympia: Koltuk derinlik ayarı ilk defa bu modelde sunulmaya başladı. Günümüz derinlik ayarlarıyla karşılaştırılamayacak bu koltuklarda sürücü ideale yakın pozisyonuna geldiğinde koltuğu vida ile sabitliyordu. Böylece farklı fiziksel özelliklere sahip sürücüler aynı otomobili kullanabiliyordu.

-1978 Opel Monza: Bugün otomobil koltuklarında olmazsa olmaz unsurlardan biri olan yükseklik ayarı için sürücülerin 1978 yılına kadar beklemeleri gerekti. Koltuğun otomobil zemininden 1 mm. dahi yükseltilmesi mühendisler için çözülmesi gereken ek hesaplamalar demekti, çünkü koltuk yükseldikçe hem otomobil zemininde sabitlemek güçleşiyordu hem de yolculuk sırasında koltuğun dengeli şekilde durması zorlaşıyordu. Diğer bir güvenlik unsuru olan baş desteği de ilk defa bu dönemde müşteriler ile buluştu.

-2008 Opel Insignia: Opel, koltuk teknolojilerindeki en büyük atılımı ise 2008 yılında, Avrupa’da yılın otomobili de seçilecek Insignia modeli ile yaptı. 65 mm yükseklik ve 270 mm derinlik ile sınıfının en geniş ayar seviyelerine sahip bu koltuklarda, aşağı-yukarı ve ileri-geri olmak üzere dört yönlü bel desteği de bulunuyordu. Koltukların ergonomik gelişmişliğini kanıtlayan AGR sertifikasını da ilk defa bu koltuklarla standart olarak sundu.

AGR nedir?

Aktion Gesunder Rücken – Ya da Sağlıklı Sırtlar Kampanyası 1995 yılında sırt ağrılarına karşı mücadele etmek için Almanya’da tam bağımsız bir kuruluş olarak kuruldu. Sırt ağrılarının çeşitli nedenleri olduğu için ortopedisyenler, psikologlar, diyetisyenler gibi farklı disiplinlerden gelen 33 kuruluşu bünyesinde bulunduruyor ve yaklaşık 150 bin uzmanı bir araya getiriyor. Kuruluşun merkezi Almanya’da yapılan araştırmalar doğrultusunda nüfusun yüzde 75’inin hayatının bir döneminde sırt ağrısı şikayeti yaşadığı görülüyor. Sırt ağrılarının iş hayatına yansımalarını da inceleyen uzmanlar rahatsızlık nedeni ile alınan izinlerin en büyük bölümünün sırt ağrısı şikayeti kaynaklı olduğunu ortaya koyuyor.

Ergonomik otomobil koltuğu hangi özelliklere sahip olmalı?

AGR’nin Otomobil koltuğu için belirlediği minimum standartlar ise şu şekilde: Öncelikle sertifikaya aday koltuğun Omurga dostu temel sağlam yapısı olmalı aşırı esnek bir yapı yeterli desteği sağlayamıyor. Sırt yüksekliği ve baş desteğinde yeterli boyutlar, örneğin sırt desteği omuz yüksekliğinde olması gerekiyor. Baş desteğinin ise başla mesafesi en fazla 3 cm olmalı. Yan destekler sürücüyü koltukta güçlü şekilde sabit tutmalı. Dört yönlü bel desteği, ileri geri ve aşağı yukarı şekilde her sürücü için ideal pozisyona getirilebilmeli. Koltuk yüksekliği, eğimi ve derinliği ayarlanabilir olmalı, derinlik ayarının standartları sağlayabilmesi için en az 25 cm olması gerekiyor. Ayarlanabilir baldır desteği. AGR sertifikalı ergonomik koltukları standart koltuklardan ayıran en önemli özelliklerden olan baldır desteği vücut ağırlının koltuğa daha dengeli dağılmasını sağlıyor. Baldır desteğinin hem uzunluk hem de eğim ayarı olması gerekiyor. İdeal olarak baldır desteği dizden iki üç parmak geride konumlanmalı. Elbette kolay erişilebilen ayarlar da sürüş güvenliği için olmazsa olmaz sayılıyor.

Yeni nesil Opel koltukları standartların da ötesine geçiyor

AGR’nin belirlediği minimum standartların yanı sıra bulunmasını fayda sağladığı belirtilen başka özellikler de bulunuyor. Opel markası bu özelliklerin çoğunu ilk defa kompakt segmentte Insignia gibi Avrupa’da yılın otomobili seçilen yeni Astra modelinde sunduğu koltuklarda hayata geçirdi. Astra modelin opsiyonel AGR sertifikalı deri koltuklarında standart niteliklerin yanı sıra, Hafıza özelliği, sağlıklık kan dolaşımını sağlamak için sırt masaj özelliği, elektrikli ayarlanabilir yan destekler, havalandırma ve ısıtma sistemleri de bulunuyor. Bu koltuk 2017’de pazara sunulan Insignia Grand Sport modelinin de en üst donanım seviyesi olan Exclusive’de de standart olarak sunuluyor. Opel, keskin sürüşü ile dikkat çeken sportif Insignia GSi modeli için geliştirdiği spor koltuklarla da dikkat çekiyor. Tasarımında kobra’dan ilham alan AGR sertifikalı spor koltuklar, elektrikli ayarlar, masaj, ısıtma ve havalandırma özelliklerine sahip. Üstelik tüm bu özelliklere sahip olmasına karşın sadece 26 kilogram ağırlıkta. Opel’in bir diğer performans modeli Corsa OPC’de kullanılan Recaro marka koltuklar bu özelliklere sahip olmamasına rağmen 28 kilogram ağırlığa sahip.