ODD Gladyatör Ödülleri sahiplerini buldu

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri’nin on ikincisinde ödüller sahiplerini buldu.

Mandarin Oriental Hotel İstanbul’da gerçekleşen geceye, ODD üye markaları, otomotiv dünyasının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

“Otomotiv sektörü ve ODD 2021 yılında da ekonomiye değer katmaya devam etti.”

Gecede konuşma yapan ODD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Haydar Bozkurt bu yıl on ikincisi düzenlenen Satış ve İletişim Ödülleri, ODD Gladyatörlerine katılan tüm adayları ve etkinliği düzenleyenleri tebrik ederken, 2022 yılına dair temennilerini de paylaştı;

“Öncelikle 2022 yılının herkes için huzur ve sağlık dolu bir yıl olmasını temenni ederek başlamak istiyorum. Her sene bizleri buluşturan ve sektörümüzün gelenekselleşen ödül töreninde yeniden yüz yüze gelebilmenin heyecan ve mutluluğu ile, konseptimizi bu yıl ‘’İlk Günkü Gibi’’ olarak belirledik. 2020 ve 2021 yılları hepimizin hafızasına kazınan yıllar oldu. Elbette her bakımdan yönetilmesi çok da kolay olmayan bir sürecin içerisinden geçiyoruz. ODD, üyelerinin kattığı güçle beraber otomotiv sektöründe her bakımdan değer yaratmaya devam edecek çalışmalar ve projeler yapmayı sürdürüyor olacak.’

Türk otomotiv sektörünün temsilcilerini buluşturan ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2021 Gladyatörleri’nin bu yılki destekçileri arasında ana sponsor sahibinden.com olmak üzere, Castrol, Bridgestone, Garanti BBVA, Otokoç Otomotiv, Autorola, GEFCO ve ALJ Finans yer aldı.

Jüri üyeleri 2021’in “en’lerini” belirledi

Gladyatör Ödülleri’nin on ikinci yılında da Lider İletişimi ve Kriz Yönetimi Stratejik Danışmanı Sayın Fügen Toksü başkanlığında iletişim ve pazarlama alanında uzman akademisyenlerden oluşan tecrübeli jürinin değerlendirmesiyle sonuçlar belirlendi.

Jüri Üyeleri

Fügen Toksü, Lider İletişimi ve Kriz Yönetimi Stratejik Danışman Prof. Dr. Suat Gezgin, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Çalışmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kırcova, Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Şafak Şahin, Bahçeşehir Üniversitesi Kreatif Endüstriler Merkezi Direktörü Zehra Öney, 360+Media Interactive Kurucu Ajans Başkanı, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Polat, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Akın, Marka ve İletişim Danışmanı Emine Pura, Tribal Sahada Pazarlama Ajans Başkanı ve Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği IV. Dönem Başkanı Neslihan Olcay, IAB TR Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment Büyükşener, Dijital İletişim Danışmanı ve Öğretim Görevlisi Nazım Erdoğan, sahibinden.com, CMO Nilay Tatlısöz, Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Evren Güzel, Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztopçu, Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü

Satış Ödülleri

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: TOYOTA

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: MASERATI

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: FIAT DOBLO

En Çok Satılan Otomobil Modeli: FIAT EGEA

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: FORD

En Çok Satılan Otomobil Markası: RENAULT

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: FIAT

İletişim Ödülleri

Yılın Dergi Uygulaması: VOLVO Gerçek Güvenlik Testi

Yılın Radyo Uygulaması: FORD Teknoloji Radyo Spotları

Yılın Outdoor Uygulaması: MERCEDES BENZ EQ

Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: FIAT Yol Arkadaşım Connect Uygulaması

Yılın Fuar Deneyim Uygulaması: TOYOTA Autoshow Hilux 360° Yenilmezlik Deneyimi

Yılın Gazete Uygulaması: DACIA Duster

Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: BORUSAN OTOMOTİV Autoshow 2021 Mobility Basın Toplantısı

Yılın Sosyal Medya Uygulaması: PORSCHE X Vosmer Otomotiv Dünya Kadınlar Günü Prank Video

Yılın TV Uygulaması: HONDA Accord Lansman Filmi

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: SUZUKI #Kadınlarİsterse

Yılın Sürdürülebilirlik Projesi: DOĞUŞ OTOMOTİV Geri Dönüşen Sanat Sergisi

Yılın Entegre İletişim Kampanyası: HYUNDAI Tucson Drone Şov ve Entegre İletişim Projesi

Yılın Jüri Özel Ödülü: FIAT Autoshow Deneyim

Yılın Basın Lansmanı: HYUNDAI Bayon Lansmanı