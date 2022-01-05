ODD Gladyatör Ödülleri sahiplerini buldu

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri’nin on ikincisinde ödüller sahiplerini buldu.
Mandarin Oriental Hotel İstanbul’da gerçekleşen geceye, ODD üye markaları, otomotiv dünyasının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.
“Otomotiv sektörü ve ODD 2021 yılında da ekonomiye değer katmaya devam etti.”
Gecede konuşma yapan ODD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Haydar Bozkurt bu yıl on ikincisi düzenlenen Satış ve İletişim Ödülleri, ODD Gladyatörlerine katılan tüm adayları ve etkinliği düzenleyenleri tebrik ederken, 2022 yılına dair temennilerini de paylaştı;
“Öncelikle 2022 yılının herkes için huzur ve sağlık dolu bir yıl olmasını temenni ederek başlamak istiyorum. Her sene bizleri buluşturan ve sektörümüzün gelenekselleşen ödül töreninde yeniden yüz yüze gelebilmenin heyecan ve mutluluğu ile, konseptimizi bu yıl ‘’İlk Günkü Gibi’’ olarak belirledik. 2020 ve 2021 yılları hepimizin hafızasına kazınan yıllar oldu. Elbette her bakımdan yönetilmesi çok da kolay olmayan bir sürecin içerisinden geçiyoruz. ODD, üyelerinin kattığı güçle beraber otomotiv sektöründe her bakımdan değer yaratmaya devam edecek çalışmalar ve projeler yapmayı sürdürüyor olacak.’
Türk otomotiv sektörünün temsilcilerini buluşturan ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2021 Gladyatörleri’nin bu yılki destekçileri arasında ana sponsor sahibinden.com olmak üzere, Castrol, Bridgestone, Garanti BBVA, Otokoç Otomotiv, Autorola, GEFCO ve ALJ Finans yer aldı.
Jüri üyeleri 2021’in “en’lerini” belirledi
Gladyatör Ödülleri’nin on ikinci yılında da Lider İletişimi ve Kriz Yönetimi Stratejik Danışmanı Sayın Fügen Toksü başkanlığında iletişim ve pazarlama alanında uzman akademisyenlerden oluşan tecrübeli jürinin değerlendirmesiyle sonuçlar belirlendi.
Jüri Üyeleri
- Fügen Toksü, Lider İletişimi ve Kriz Yönetimi Stratejik Danışman
- Prof. Dr. Suat Gezgin, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Çalışmaları Enstitüsü Müdürü
- Prof. Dr. İbrahim Kırcova, Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
- Dr. Öğr. Üyesi Şafak Şahin, Bahçeşehir Üniversitesi Kreatif Endüstriler Merkezi Direktörü
- Zehra Öney, 360+Media Interactive Kurucu Ajans Başkanı, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı
- İsmail Hakkı Polat, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi
- Ahmet Akın, Marka ve İletişim Danışmanı
- Emine Pura, Tribal Sahada Pazarlama Ajans Başkanı ve Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği IV. Dönem Başkanı
- Neslihan Olcay, IAB TR Yönetim Kurulu Üyesi
- Ercüment Büyükşener, Dijital İletişim Danışmanı ve Öğretim Görevlisi
- Nazım Erdoğan, sahibinden.com, CMO
- Nilay Tatlısöz, Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü
- Evren Güzel, Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı
- Koray Öztopçu, Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü
Satış Ödülleri
En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: TOYOTA
En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: MASERATI
En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: FIAT DOBLO
En Çok Satılan Otomobil Modeli: FIAT EGEA
En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: FORD
En Çok Satılan Otomobil Markası: RENAULT
En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: FIAT
İletişim Ödülleri
Yılın Dergi Uygulaması: VOLVO Gerçek Güvenlik Testi
Yılın Radyo Uygulaması: FORD Teknoloji Radyo Spotları
Yılın Outdoor Uygulaması: MERCEDES BENZ EQ
Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: FIAT Yol Arkadaşım Connect Uygulaması
Yılın Fuar Deneyim Uygulaması: TOYOTA Autoshow Hilux 360° Yenilmezlik Deneyimi
Yılın Gazete Uygulaması: DACIA Duster
Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: BORUSAN OTOMOTİV Autoshow 2021 Mobility Basın Toplantısı
Yılın Sosyal Medya Uygulaması: PORSCHE X Vosmer Otomotiv Dünya Kadınlar Günü Prank Video
Yılın TV Uygulaması: HONDA Accord Lansman Filmi
Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: SUZUKI #Kadınlarİsterse
Yılın Sürdürülebilirlik Projesi: DOĞUŞ OTOMOTİV Geri Dönüşen Sanat Sergisi
Yılın Entegre İletişim Kampanyası: HYUNDAI Tucson Drone Şov ve Entegre İletişim Projesi
Yılın Jüri Özel Ödülü: FIAT Autoshow Deneyim
Yılın Basın Lansmanı: HYUNDAI Bayon Lansmanı