ODD Gladyatör ödülleri 9. kez sahibini buldu

CARMEDYA.COM –

Four Seasons Bosphorus İstanbul’da 4 Ocak 2019 gecesi gerçekleşen törene, ODD üye markaları, otomotiv dünyasının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

18 ayrı kategoride ödül verildi

Halka açık olan oylamalarda; Yılın Dergi Uygulaması, Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması, Yılın Gazete Uygulaması, Yılın Radyo Uygulaması, Yılın Outdoor Uygulaması, Yılın TV Uygulaması gibi dallar yer alıyordu. Bu kategoriler www.oddgladyator.com sitesi üzerinden oylandı. Halk tarafından ilk beşe kalan projeler ve Yılın PR/Etkinlik Uygulaması, Yılın Entegre İletişim Kampanyası, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ve kategorilerinde yer alan tüm aday çalışmalar geceye özel olarak seçilen jüri tarafından değerlendirildi.

Hangi kategoriler vardı?

Satış Ödülleri kategorisinde; En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası, En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli, En Çok Satılan Otomobil Modeli, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası, En Çok Satılan Otomobil Markası ve En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası bulunuyordu. Bu kategorilerin birincilerine ODD tarafından ödül verildi.

Kimler ödül kazandı?

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Mitsubishi

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: DS

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Transit

En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Renault

İletişim ödüllerini kimler kazandı?

Yılın Dergi Uygulaması: Lexus / Vücut Isısına Duyarlı Dergi Reklamı

Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması: Skoda / KAROQ İsim Lansmanı

Yılın Gazete Uygulaması: Renault / “Şerit Takip Sistemi” – Çizgini Bozma

Yılın Radyo Uygulaması: Toyota / Hybrid Sessiz Sürüş Keyfi

Yılın Outdoor Uygulaması: Seat / Interactive Giantboard Uygulaması

Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Nissan / Navara Türkiye Şovu

Yılın TV Uygulaması: Fiat / Doblo Sağlam Seçim

Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Mercedes-Benz / X-Class Entegre İletişimi

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Ford / Kadınlar Günü

Yılın Jüri Özel Ödülü: Mercedes-Benz / Mercedes-Benz Türk StartUP Projesi

Yılın Basın Lansmanı: Dacia Duster