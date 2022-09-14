Ocak-Ağustos döneminde üretim ve ihracat azaldı

CARMEDYA.COM – Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Ağustos dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk sekiz ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 833 bin 146, otomobil üretimi ise yüzde 3 azalarak 496 bin 302 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 863 bin 268 adedi buldu. Ocak-Ağustos döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 27 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 10 arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 65, kamyon grubunda yüzde 82, otobüs-midibüs grubunda yüzde 35 ve traktörde yüzde 60 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv ihracatı, 2021 yılına göre yüzde 4 oranında artarak 19,9 milyar dolar oldu

Ocak-Ağustos döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 azalarak 591 bin 156 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 10 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre yüzde 15 artarak 11 bin 543 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 12 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, Ocak-Ağustos döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2021 yılına göre yüzde 4 oranında artarak 19,9 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 16 artarak 18,4 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 1 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 7 oranında arttı.

Toplam pazar 483 bin 285 adet düzeyinde gerçekleşti

Yılın ilk sekiz ayını kapsayan dönemde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 8 daralarak 483 bin 285 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 9 oranında daraldı ve 354 bin 543 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise, Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 2, hafif ticari araç pazarı yüzde 5 daralırken, ağır ticari araç pazarı yüzde 16 büyüdü. 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ithal hafif ticari araç satışları yüzde 17 azalırken, yerli hafif ticari araç yüzde 5 oranında arttı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 39, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 59 ve ağır ticari araç pazarında yerli payı yüzde 67 olarak gerçekleşti.