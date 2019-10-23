Nissan’dan elektrikli crossover: Ariya Concept

CARMEDYA.COM – Kapılarını ziyaretçilere açan 46. Tokyo Otomobil Fuarı’na bu yıl elektrikli modeller damgasını vuruyor.

Nissan, Tokyo’da yenilikçi elektrikli crossover konsepti Ariya’nın örtüsünü kaldırdı.

Markanın 2017 yılında yine Tokyo’da tanıttığı IMx konsepti temel alınarak geliştirilen Ariya, gerek dış, gerekse iç tasarımda elektrikli modellere özgü daha yalın bir tasarım çizgisine sahip. Önde Japon üreticinin V-Motion tasarım çizgisini barındıran Ariya konsepti, ince led farları ve aracı geniş gösteren hat çizgileriyle karakteristik bir yüze sahip.

Beş kollu 21 inç alüminyum jantlar kullanılan konseptte büyük C sütunuyla da geleneksel SUV tasarımından ayrılıyor. 4600 mm uzunluğa, 1920 mm. genişliğe ve 1630 mm. yükseliğe sahip araç, içeride 12.3 inçlik dijital bilgi ekranıyla dikkat çekiyor.

Uzmanlar, özel olarak geliştirilen koltuklar ve süspansiyon sistemi sayesinde konsept modelin uçan halı etkisi yarattığını iddia ediyor.

Diğer yandan Ariya, ProPILOT 2.0 sayesinde de yarı otonom bir sürüşe imkan tanıyor. 360 derece çevreyi tarayan sensörler sayesinde sistem, navigasyondan gelen bilgileri de değerlendirerek, öndeki aracı geçebilmeniz için sollama zamanını analiz edebiliyor. Sürücü aracın kontrolünü ellerini direksiyona koyarak, anında geri alabiliyor.