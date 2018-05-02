Buradasınız
Home > Haberler > Nissan Qashqai’den bir rekor daha

Nissan Qashqai’den bir rekor daha

Yazan Alper Güler -

Nissan Qashqai, markanın en beğenilen modellerinden biri. Daha önce satış rakamları üzerine alınan başarıları hatırlıyoruz. Ancak model bu kez farklı bir başarıya imza attı. Model saatte 381.5 km sürate ulaşarak bir rekor kırdı.

Nissan GT-R motoru kullanılmış

Severn Valley Motorsport (SVM) tarafından geliştirilen model, performans anlamında zirveye ulaştı. Bunun yanında Nissan GT-R’da yer alan motorun bu modele entegre edilmesi performans artışının en büyük hamlesi oldu. 3.8 litrelik V6 motor araca tamı tamına 1100 HP güç kazandırmış. Bu güç ile model 381.5 km hıza ulaşmış.

Alper Güler
2007 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğna Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

    Benzer yazılar

    citroen

    Citroen 2020’ye kadar C5 modelini C6 ile değiştirecek

    Citroen C-Aircross Cenevre’de Sahne Alacak

    Yukarı