Nissan Qashqai, markanın en beğenilen modellerinden biri. Daha önce satış rakamları üzerine alınan başarıları hatırlıyoruz. Ancak model bu kez farklı bir başarıya imza attı. Model saatte 381.5 km sürate ulaşarak bir rekor kırdı.

Nissan GT-R motoru kullanılmış

Severn Valley Motorsport (SVM) tarafından geliştirilen model, performans anlamında zirveye ulaştı. Bunun yanında Nissan GT-R’da yer alan motorun bu modele entegre edilmesi performans artışının en büyük hamlesi oldu. 3.8 litrelik V6 motor araca tamı tamına 1100 HP güç kazandırmış. Bu güç ile model 381.5 km hıza ulaşmış.