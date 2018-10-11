Buradasınız
Home > Güncel > Nissan Qashqai yeni şanzımana kavuşuyor

Nissan Qashqai yeni şanzımana kavuşuyor

Yazan Alper Güler -
Nissan Qashqai yeni şanzımana kavuşuyor

CARMEDYA.COM – Nissan turbo benzinli motor seçeneğinde yeni şanzımanı sunmaya başlayacak. CVT şanzımanın yerini çift kavrama vitesin alacağı biliniyor.

Nissan Qashqai yeni şanzımana kavuşuyor

Nissan Qashqai yeni motorada kavuşuyor

Daimler ile işbirliği içinde geliştirilen ve yeni Mercedes A Serisi’nde kullanılmaya başlayan yeni 1.3 litrelik motor artık Qashqai’de de olacak. Bu motor ile 1.2 litre ve 1.6 litrelik motorlar tarih olacak. Bu benzinli motor iki farklı güç seçeneği ile geliyor. Biri 140 diğeri ise 106 HP.  1.3 litrelik turbo benzinli motor standart olarak altı ileri manuel şanzımanla alınabilecek. Ancak isteğe göre 7 ileri çift kavrama bir şanzıman modelde sunulacak. Manuel şanzıman ile kombine edilen modelin CO2 emisyonu 121 g/km. Çift kavrama şanzıman ile modelin emisyon değeri 122 g/km. Ortalama tüketim ise 5.3 litre. Ayrıca mühendisler yeni motorun daha uzun servis aralıklarını size sunduğunun altı çiziliyor.

 

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

    Benzer yazılar

    Safkan Spor Otomobil: Toyota GT86

    L200’e Türkçe Navigasyon Desteği

    Yukarı