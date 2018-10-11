Nissan Qashqai yeni şanzımana kavuşuyor

CARMEDYA.COM – Nissan turbo benzinli motor seçeneğinde yeni şanzımanı sunmaya başlayacak. CVT şanzımanın yerini çift kavrama vitesin alacağı biliniyor.

Nissan Qashqai yeni motorada kavuşuyor

Daimler ile işbirliği içinde geliştirilen ve yeni Mercedes A Serisi’nde kullanılmaya başlayan yeni 1.3 litrelik motor artık Qashqai’de de olacak. Bu motor ile 1.2 litre ve 1.6 litrelik motorlar tarih olacak. Bu benzinli motor iki farklı güç seçeneği ile geliyor. Biri 140 diğeri ise 106 HP. 1.3 litrelik turbo benzinli motor standart olarak altı ileri manuel şanzımanla alınabilecek. Ancak isteğe göre 7 ileri çift kavrama bir şanzıman modelde sunulacak. Manuel şanzıman ile kombine edilen modelin CO2 emisyonu 121 g/km. Çift kavrama şanzıman ile modelin emisyon değeri 122 g/km. Ortalama tüketim ise 5.3 litre. Ayrıca mühendisler yeni motorun daha uzun servis aralıklarını size sunduğunun altı çiziliyor.