CARMEDYA.COM – Nissan, N-Guard adını verdiği özel Navara serisini ortaya çıkardı. Navara kullanıcıları artık araçlarını daha özel gösterebilecek.

Tasarım oldukça dikkat çekici

Araçta ilk dikkat çeken ızgara grubu oluyor. Izgara grubunun yanı ızgara grubunun yanında yeni karartılmış jantlarda dikkatlerden kaçmıyor. Yan bölümde kapı altında otomobili daha özel kılacak çıkartmalara da yer verilmiş. Özellikle modeli beyaz renkle aldığınızda tüm bu eklentiler daha net göz önüne çıkıyor. Otomobilin tavan rayları da karartılmış. Otomobilde standart donanım olarak far yıkayıcıları, Yokuşta Kalkış Desteği, Eğim İniş Kontrolü, Akıllı Acil Frenleme sistemi yer alıyor. Otomobilin kalbinde ise 2.3 litrelik dizel motor yer alıyor. Bu motor 190 Hp güç üretiyor. Model ilk kez Hannover Motor Show’da gösterime çıkacak. Modelin satış fiyatı ise 28.075 Sterlin’den başlayacak. Bu fiyata KDV dahil değil.