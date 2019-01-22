Nissan Leaf’in menzili arttı

CARMEDYA –

Nissan’ın elektrikli modeli Leaf, Plus ön adını alarak müşterilere daha fazla menzil sunmayı amaçlıyor.

Japon otomotiv devi NISSAN, en son teknoloji ürünlerinin tanıtıldığı, elektronik fuarı CES’te %100 elektrikli modeli LEAF’in yeni versiyonu sahneledi. 458 km’lik sürüş menziline sahip LEAF E-plus, kullanışlı grafik tabanlı İnsan-Makine Ara yüzü sayesinde, sürücüler, araçlar ve topluluklar arasında bağlantı kurulmasını sağlıyor.

Nissan Leaf E-Plus’tan 458 km’lik sürüş menzili

Nissan Leaf E-Plus, Nissan Intelligent Mobility’i “Akıllı Güç, Akıllı Sürüş ve Akıllı Entegrasyon” alanında kaydedilen ilerlemeyle temsil ediyor. Nissan LEAF, 322 km’ye varan sürüş menzili, neredeyse sessiz çalışan motoru, yumuşak ve hassas gaz pedalı ile birçok müşterinin ihtiyacını karşılarken, Nissan Leaf E-Plus %40’ın üzerinde bir artış ile 458 km’lik bir sürüş menzili sunuyor.

Nissan Leaf E-Plus

Model yüksek kapasiteli akü ve güçlü motor bir arada 160 KW güç, 340 Nm tork üreterek, aracın yüksek hızda sürüş esnasında daha çabuk ivme almasını sağlıyor. Böylece 80 km/s’den 120 km/s’ye çıkış yaklaşık %13 daha hızlı oluyor. Bu özelliği LEAF E-plus’ın daha yavaş seyreden araçları güvenli bir şekilde sollamasına, virajları daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde dönmesine, hızlı akan trafiğin içine kolayca girmesine olanak sağlıyor.

Nissan Leaf E-Plus iç mekan

Yenilenmiş arayüz

Yeni Nissan Leaf, kullanışlı grafik tabanlı İnsan-Makine arayüzü sayesinde, sürücüler, araçlar ve topluluklar arasında bağlantı kurulmasını sağlıyor. Araç sahibine Nissan Connect akıllı telefon aplikasyonunu kullanarak aracın şarj durumunu takip etme, şarj işlemini uygun enerji tarifelerinden yararlanabilecek şekilde planlama, en yakın şarj istasyonunu bulma ve araca binmeden önce ısıtma veya soğutma gibi işlemleri yapabilme imkânı veriyor. Ayrıca 8 inç’lik ekranı ve güncellenmiş navigasyon sistemiyle müşterilerine ekranda dokunma, ilerleme ve kaydırma da dâhil olmak üzere, akıllı telefondakine benzer işlemler yapabilme imkanı sunuyor. Aplikasyon, harita ve yazılım güncellemeleri de manüel olarak USB kullanmak veya bir Nissan bayisine gitmek yerine, sadece bir butona dokunarak kablosuz ağ üzerinden kolayca yapılabiliyor. Aracın navigasyon sistemini uyumlu bir akıllı telefon ile senkronize eden sorunsuz sürüş ve yürüyüş güzergâhlarını tespit eden Kapıdan-Kapıya Navigasyon da yeni versiyonda yer alıyor.

Nissan Leaf E-Plus

Nissan yeni otonom sistemiyle CES’te “Görünmeyeni Gör” dedi

Nissan, gerçek ve sanal dünyaları bir araya getirerek, nihai bağlantılı araç deneyimi yaratarak, sürücülerin görünmezliği görmelerine yardımcı olan gelecekteki araç vizyonunu CES’te açıkladı.

Nissan Intelligent Mobility vizyonuyla geliştirilen, Nissan’ın I2V olarak adlandırdığı yazılım teknolojisi ‘görünmeyeni gör’, bulutta depolanan verilerle aracın iç ve dış sensörlerden gelen bilgileri birleştirerek sürücüleri destekliyor. Bu sistem yalnızca aracın yakın çevresini izlemesini sağlamakla kalmayıp, bir binanın arkasında veya köşede ne olduğunu da gösteriyor ve sürücülere ne olacağını önceden tahmin etme imkanı sağlıyor. Sanal dünyaya dokunarak, servis ve iletişim için sonsuz olanaklar sunuyor. I2V, sürüşü daha rahat, konforlu ve heyecanlı hale getirirken sürücülere insani bir şekilde kılavuzluk yapıyor.