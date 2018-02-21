CARMEDYA.COM – Nissan, ürünleriyle ve teknolojileriyle ödül almaya ve satışlarıyla rekor kırıyor. Satışları içerisinde önemli paya sahip Qashqai, Avrupa’nın son 5 yıldır en çok satan SUV’u oldu.

Nissan Avrupa 2017 yılını rekor satış rakamlarıyla kapattı

10 yıl önce yeni bir segment yaratan Qashqai’nin 3 milyonuncu adedi İngiltere’de ki Sunderland Fabrikasının bantlarından indi. Nissan’ın Sunderland Fabrikası tarihi başarıya imza atarken, şirketin Datsun ve Nissan markaları 2017 yılında toplamda 762.574 adet satarak en iyi Avrupa satış performansına imza attı. Şirket bu sonuçla 2016 yılı ile karşılaştırıldığında satışlarını yüzde 3,8 oranında artırmış oldu.

Sunderland Tesisi 2017 yılında 346.856 adet Nissan Qashqai üreterek bir rekora imza atttı. 265.520 adedi Avrupa pazarında satıldı. Qashqai’nin satış performansının da katkısıyla Avrupa pazarından yüzde 3,7 pay aldı Marka İspanya’da yüzde 9,4, Fransa’da yüzde 3 ve Rusya’da yüzde 12,4 büyüme kaydetti.

Qashqai’ye en çok satan araç tescili

Dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık firmalarından Focus2move’un, Avrupa’nın en çok satan araçları araştırmasına göre Nissan Qashqai, bu yılın en çok satılan SUV’u olmakla kalmıyor, aynı zamanda bu önemli başarıyı 2013 yılından bu yana elinde tutan model olarak göze çarpıyor.