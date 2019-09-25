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Nissan 1.2 milyon aracı geri çağırıyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Japon otomobil üreticisi Nissan, ABD, Kanada, Güney Kore ve İsrail’de yaklaşık 1.2 milyon aracı geri çağırma kararı aldı. 

Geri çağırmanın, geri görüş kameralarındaki kronik bir sorun nedeniyle yapıldıı açıklanırken, bu durumdan etkilenen araçlar 2018 ve 2019 model Altima, Frontier, Kicks, Leaf, Maxima, Murano, NV, NV200, Pathfinder, Rogue, Rogue Sport, Sentra, Titan ve Versa… Bunlarla birlikte Infiniti Q50, QX30 ve QX80 modelleri de geri çağırmadan etkilenmiş durumda. 

Amerikan Yol Güvenliği Kurumu NHTSA’nın da tespit ettiği üzere bu modellerde geri manevra sırasında geri görüş kamerasınn ekran görüntüsü tamamen siyaha dönebiliyor. 

21 Ekim’de başlayacak geri çağırmayla ilgili marka müşterilerini bilgilendirmeye başlayacak ve problemin düzeltilmesi için yazılım güncellemesi yapılacak. Herhangi bir ücret ise talep edilmeyecek.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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