Nisan ayında Chery’den rekor büyüme oranı!

CARMEDYA.COM – Nisan ayında Chery Group ve Chery markası rekor bir büyüme oranı yakaladı.

Bir önceki yıla göre ABD pazarı yüzde 11,4, Almanya pazarı yüzde 14 ve Fransa pazarı yüzde 22’lük artışlarla ayı tamamladı. Chery Group ise nisan ayında, yıllık bazda yüzde 128’lik etkileyici bir büyüme kaydederek, küresel otomobil pazarına kıyasla daha hızlı bir artış performansı sergiledi.

Chery Group nisan ayında 126 bin 713 adet araç satışı gerçekleştirdi. Böylece Chery Group, bir önceki yıla göre yüzde 128 artış sağladı ve 11 ay boyunca 100 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirmiş oldu. Ayrıca Ocak-Nisan 2023 dönemi kümülatif satış adetleri, yıllık yüzde 60,4 artışla 457 bin 48 adet olarak gerçekleşti.

Chery markasının satışları ise nisan ayında 92 bin 252 adet olarak gerçekleşti. Böylece bir önceki yıla göre yüzde 120,3 artış kaydetmiş oldu. Ocak-Nisan 2023 kümülatif satışları, yıllık yüzde 54,4 artışla 330 bin 385 adede ulaştı. 80’in üzerinde ülkede satılan TIGGO 8 ve TIGGO 7 SUV modelleri, nisan ayında sırasıyla 15 bin 37 ve 18 bin 715 adet satılarak, Chery Group’un satış büyümesini önemli oranda destekledi.

Tüm dünya pazarlarına özel ürünler

Chery Group, 2023 yılıyla birlikte satışlarda önemli oranda ivme kazanarak otomobil endüstrisinin ortalama büyüme oranının üzerinde bir büyüme kaydetti. Chery, değişen pazar ortamına yanıt olarak, iddialı stratejik hedefler belirledi ve başarıya giden yeni yollar açtı. Chery, yeni uluslararası stratejisi kapsamında, geleneksel yakıtlı araçlardan yeni enerji ve akıllı araçlara kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirmek için teknolojiye öncelik veriyor. Bu çabanın bir parçası olarak Chery Automobile, üçüncü nesil PHEV hibrit teknolojisini 2023 Şanghay Otomobil Fuarı’ndan tanıttı. Böylece, elektrikliye geçiş ve akıllı çözümler çağındaki en ileri gelişmeleri küresel kullanıcılara tanıtarak teknik gücüyle tüm dünya pazarlarındaki öncü kimliğini pekiştiriyor. Chery, ayrıca ürünlerini geleneksel ulaşım araçlarından akıllı mobil terminallerine dönüştürerek, aktif olarak daha gelişmiş akıllı kabinler geliştiriyor.

Çevre Dostu Kamu Refahı Fonunu Geliştirme Programı

Chery, 2023 Şanghay Otomobil Fuarı’nda “Çevre Dostu Kamu Refahı Fonunu Geliştirme Programı”nı duyurdu. Bu girişim, şirketin kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını geliştirmeyi ve nihayetinde marka itibarını daha da üst seviyelere taşımayı amaçlıyor.

Chery Group, gelecekte varlığını genişletmeyi ve farklı kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak farklı fazla pazar segmentlerinde yeni enerji ve akıllı araçları geliştirmeyi planlıyor. Otomobil pazarının çeşitlilik trendini izleyen Chery, küresel pazar stratejisini kapsamlı bir şekilde hızlandırmayı hedefliyor.