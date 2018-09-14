Nadir bir Lamborghini Murcielago satışa çıktı

CARMEDYA.COM – Araba fanatikleri , 1998’de Audi ve Volkswagen Grubun birlikte hareket etmesinden sonra Lamborghini’nin ne olacağını merakla beklediler.

Üç yıl sonra, Lamborghini Murcielago’nun ortaya çıkmasıyla birlikte, İtalyan markanın DNA’sının yeni mülkiyet altında sağlam kaldığını görmekten mutluluk duymuşlardı. Diablo’nun halefi bir Coupe veya Roadster olarak sunulan model, çok sayıda özel baskıya imza attı. Bunlardan biri Versace idi ve ünlü İtalyan lüks moda şirketi ile işbirliği içinde yaratıldı.

8 tanesi daha daha özel

Her iki gövde stilinden sadece 20 adet üretildi. Bunlardan sadece 8 tanesi sağdan direksiyonlu olarak üsretildi. Bu, Murcielago LP640-4 Versace ise çok nadir görülen bir model. Otomobil tahminlere göre 150.000 £ değerinde. 19 numara olarak üretilen bu Murcielago , başlangıçta 2017 yılına kadar kadar Yeni Zelanda’da kaldı. Daha sonrasında şu anki satıcı De Tomaso Pantera modeli satın aldı ve ABD’ye getirdi. Murcielago Versace 11300 km yol kat etmiş ve kondisyon açısından oldukça iyi durumda. Model şimdi ikinci sahibini aramak için müzayedeye çıkıyor. Etkinlik 29 Eylül’de İngiltere’nin Southam kentinde gerçekleşecek. Dallas Burston Polo Club’da gerçekleşecek açık arttırma için henüz baz fiyat belli değil.