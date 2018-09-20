Muhammed Ali Rolls-Royce’sunu satılığa çıkardı

CARMEDYA.COM – Bir aydan biraz fazla süre önce, bir zamanlar Muhammed Ali’ye adanan Rolls-Royce Spider açık arttırma listesinde yerini aldı.

Şampiyonlara ait otomobiller satışta

Aslında, bu sonbaharda açık artırmaya çıkacak olan birden fazla şampiyona ait olan modeller satışta olacak. Bonhams , gelecek ay Belçika’da düzenlenecek olan açık arttırmada, Ali’ye ait olan 1970 Rolls-Royce Silver Shadow Cabriolet’in işlemlerininde başladığını açıkladı. Dönemin en uzun süreli satışta olan modeli olan otomobil Ali tarafından yenilmez George Foreman’ı yendikten sonra alındı. Model kaç paradan satışa çıkacak henüz belli değil.