Buradasınız
Home > Google > Muhammed Ali Rolls-Royce’sunu satılığa çıkardı

Muhammed Ali Rolls-Royce’sunu satılığa çıkardı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
rolls royce

CARMEDYA.COM – Bir aydan biraz fazla süre önce, bir zamanlar Muhammed Ali’ye adanan Rolls-Royce Spider açık arttırma listesinde yerini aldı.

Şampiyonlara ait otomobiller satışta

Aslında, bu sonbaharda açık artırmaya çıkacak olan birden fazla şampiyona ait olan modeller satışta olacak. Bonhams , gelecek ay Belçika’da düzenlenecek olan açık arttırmada, Ali’ye ait olan 1970 Rolls-Royce Silver Shadow Cabriolet’in işlemlerininde başladığını açıkladı. Dönemin en uzun süreli satışta olan modeli olan otomobil Ali tarafından yenilmez George Foreman’ı yendikten sonra alındı.  Model kaç paradan satışa çıkacak henüz belli değil.

rolls royce

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

    Benzer yazılar

    Malibu Şangay’ı Bekliyor

    Porsche’nin Mission E Modeli Öncü Olacak

    Yukarı