Motosiklet tutkunları yaza merhaba festivalinde buluştu

CARMEDYA – Suzuki ve Vespa’nın Türkiye distribütörü Trend Motosiklet, motosiklet tutkunları ile “Yaza Merhaba Festivali’nde” buluştu.

Piaggio, Vespa, Aprilia ve Moto Guzzi markalarının Türkiye distribütörü Trend Motosiklet ve motosiklet dünyasının efsanevi markası Suzuki, “Yaza Merhaba Festivali”nde motosiklet tutkunları ile bir araya geldi. Kadıköy Koşuyolu’nda gerçekleştirilen etkinliğe 500’den fazla motosiklet tutkunu katılırken, katılımcılar renkli etkinlik kapsamında test sürüşleri, güvenli sürüş eğitimleri, yarışmalar ve sürpriz etkinlikler ile keyifli saatler geçirdi. Suzuki Türkiye ve Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Ümit Karaarslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik kapsamında motosiklet dünyasının 1 asıra yaklaşan markalarından olan ve Trend Motosiklet’in distribütörlüğünü üstlendiği İtalyan Moto Guzzi’nin enduro sınıfındaki en yeni modeli V85 TT de ilk kez motosiklet tutkunları ile buluştu.

500’den fazla katılımcı onlarca modeli test etti!

Festivalde ayrıca efsanevi İtalyan markası Vespa’nın yeni üyesi elektrikli Vespa da sergilendi. İtalya’nın Pontedera bölgesinde üretilen ve Piaggio Grubu’nun elektriksel hareketlilik konusundaki araştırmalarının öncüsü olan Vespa Elettrica, motosiklet tutkunlarının büyük ilgisi ile karşılaştı. Suzuki V-Storm 650 modelinin ise yeni renkleri ile boy gösterdiği festivalde katılımcılar, Suzuki’nin SV650, V-Strom 250, Adress 110, GSX-R 125 modellerinin yanı sıra Trend Motosiklet’in distribütörlüğünü üstlendiği markaların Piaggio MP3 300 ve Beverly 350 ile Moto Guzzi V85 TT hatta Vespa Primavera 50 gibi çok farklı modelleri test etme imkanı buldu.