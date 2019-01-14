CARMEDYA – Motosiklet tutkunlarının buluşma ve eğitim noktası olarak geliştirilen,Motoplex konsepti, Türkiye’de ilk kez İstanbul’da hizmet vermeye başladı.

Piaggio Grup Markaları Vespa, Aprilia, Moto Guzzi ve Piaggio için özel olarak geliştirilen ve motosiklet dünyasına yepyeni bir heyecan getirmeye hazırlanan Motoplex İstanbul’un açılışına iş ve sanat dünyasının yanı sıra cemiyet hayatından da önemli isimler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Suzuki Türkiye ve Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Ümit Karaarslan, “Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde güvenli motosiklet sürüş teknikleri sunacağımız Motoplex İstanbul, dostlarınızla, sevdiklerinizle buluşmak için sabırsızlanacağınız bir cazibe merkezi olacak. Tüm motosiklet tutkunlarını Motoplex İstanbul’a bekliyoruz” dedi.

Motosiklet tutkunları buluşuyor

Piaggio, Vespa, Aprilia ve Moto Guzzi markalarının Türkiye Distribütörü Trend Motosiklet, motosiklet tutkunları için özel olarak tasarlanan Motoplex İstanbul’un kapılarını İstanbul’un güzide semtleri arasında yer alan Kadıköy Koşuyolu’nda açtı. Suzuki Türkiye ve Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Ümit Karaarslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa; Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ile Piaggio Grup Başkan Yardımcısı Massimiliano Gerbi ve Piaggio Grubu’nun üst düzey yöneticilerinin yanı sıra; İlker Ayrık, Yosi Mizrahi, Yağmur Atacan gibi sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda önemli isim katıldı.

Motoplex’in Türkiye’deki ilk noktası

Piaggio Grup Başkan Yardımcısı Massimiliano Gerbi ise Motoplex’in Türkiye’deki ilk noktasının açılışı ile ilgili olarak “Yaklaşık olarak 25 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye motosiklet pazarı, hem konumu hem de nüfus yapısı gereği halen gelişime oldukça açık. Geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla oranla satışları %20 oranında artıran Trend Motosiklet’i ise kutluyoruz. Avrupa’nın birçok noktasında yer alan Motoplex konseptinin Türkiye’deki ilk şubesi Motoplex İstanbul, motosiklet kültürünü ve eşsiz İtalyan tarzını yakından tanıma fırsatını yakalayabileceğiniz yepyeni bir yaşam konsepti” ifadelerini kullandı.