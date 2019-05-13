MotoGP İspanya Grand Prix’si çok hızlı geçti

CARMEDYA – MotoGP’de sezonun dördüncü yarışı, İspanya’nın ev sahipliğinde düzenlendi.

Marc Marquez birinci

Heyecanın doruklarda olduğu yarış İspanya’nın 4,4 kilometrelik Jerez pistinde, 5 Mayıs Pazar günü 25 tur üzerinden yapıldı. Yarışta Honda takımının pilotu Marc Marquez birinci oldu.

Tacını devretti

İlk MotoGP’sini Amerika devresinin uzun ve zorlu virajlarında kazanmasından üç hafta sonra, Monster Enerjinin sponsorluğunu yaptığı Suzuki takımının pilotu Alex Rins, geçen hafta sonu Jerez’de ikinci gelerek 2019 MotoGP tacını devretti. Monster Pilotu Rins, “Dördüncü sıradan başlayarak inanılmaz bir yarış yaptık” dedi. “Yarışta oldukça rahattım, çok hızlı bir şekilde devam etmeye ihtiyacım vardı ama Andrea Dovizioso’yı geçmek için çok fazla zaman kaybettim. Adım adım sürücülerin üstesinden geldim Marquez’in herhangi bir hata yapıp yapmadığını görmek için bir sürü tur attım ama yine de ikincilik de bizim için inanılmaz bir başarı. “

Çalışmak gerek

Monster Pilotu Maverick de yarış hakkında şunları ekledi: “Geliştirmemiz ve çalışmamız gereken birçok şey var ve ama kendimize güveniyoruz. Burada olmak çok güzel bir duygu çünkü Jerez pisti gerçekten zorlayıcıydı ve yarış takviminin en zorlarından biri, bu yüzden yarışın sonlarına doğru çok baskı yapan Ducatiler’in önünde kalmak çok önemliydi. Onları geride tutmaya çalıştım ve elimden gelenin en iyisini yaptım. ” MotoGP’de sezonun beşinci yarışı Fransa’nın Le Mans yarış pistinde düzenlenecek.