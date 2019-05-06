Moto Guzzi’den İtalyan Enduro yorumu!

CARMEDYA – İtalyan Moto Guzzi’nin enduro sınıfındaki en yeni modeli V85 TT’yi Türkiye’de satışa sundu.

Motosiklet dünyasının 1 asra yaklaşan markalarından olan ve Trend Motosiklet’in distribütörlüğünü üstlendiği İtalyan Moto Guzzi’nin enduro sınıfındaki en yeni modeli V85 TT, Türkiye’deki motosiklet severlerle buluştu. Yepyeni bir şasi üzerine geliştirilen V85 TT’deki “TT” ibaresi, İtalyanca “tutto terreno” yani “tüm yol şartları” anlamına geliyor. Paris-Dakar Rallisi’nin 80’lerdeki efsanevi günlerinden ilham alınarak geliştirilen Moto Guzzi V85 TT, klasikleşmiş Enduro tasarım özelliklerinin hepsini bir arada sunuyor. Yüksek rüzgar koruması ve konforlu sürüş pozisyonuyla dikkat çeken motosiklet, 208 kg’lık ağırlığı 830 mm sele yüksekliğiyle rahat bir sürüş sağlıyor. Yüksek konumlu ön çamurluk ve estetik çift far da Moto Guzzi’nin geçmişinde önemli yeri olan 1996 NTX 650 ve 1989 Quota 1000 modellerine atıfta bulunuyor.

Gerçek bir modern klasik!

Mandello Kartalı’nı gururla taşıyan Moto Guzzi V85 TT’de; 90 derece açılı, çift silindirli ve 853 cc hacminde kullanılan V motor, 80 HP güç ve 5000 d/dak’da 80 Nm tork üretiyor. V85 TT’nin 21 litrelik yakıt deposu ise 400 km’ye varan menzil sunabiliyor. Önde dört pistonlu Brembo fren kaliperleri ve Continental ABS fren sistemi ile donatılan motosiklette yol, yağmur ve arazi olmak üzere 3 farklı sürüş modu sunuluyor. MGCT çekiş kontrol sistemi ve telli gaz kontrolü sayesinde V85 TT, safkan bir Enduro sürüş keyfi vaat ediyor.