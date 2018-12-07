Moto Guzzi V85 TT geliyor

CARMEDYA.COM – Dünyadaki en seçkin motosiklet üreticilerinden olan İtalyanMoto Guzzi, Enduro geleneğinin son temsilcisi V85 TT’yi gün yüzüne çıkardı.

Motosiklet dünyasının en köklü markalarından Moto Guzzi, V85TT modeliyle motosiklet dünyasına yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.Neredeyse 1 asra dayanan İtalyan geleneğinin son temsilcisi V85 TT’deki “TT”ibaresi, İtalyanca “tutto terreno” yani “tüm yol şartları” anlamına geliyor. Paris-Dakar Rallisi’nin 80’lerdeki efsanevi günlerinden ilham alınarak geliştirilen Moto Guzzi V85 TT, klasikleşmiş Enduro tasarım özelliklerinin hepsini bir arada sunuyor. Yüksek rüzgar koruması ve konforlu sürüş pozisyonuyla dikkat çeken motosiklet, 208 kg’lik ağırlığı 830 mm sele yüksekliğiyle rahat bir sürüş sağlıyor. Yüksek konumlu ön çamurluk ve estetik çift far da Moto Guzzi’nin geçmişinde önemli yeri olan 1996 NTX 650 ve1989 Quota 1000 modellerine atıfta bulunuyor.

Gerçek bir modern klasik!

Mandello Kartalı’nı gururla taşıyan Moto Guzzi V85 TT’te, 90 derece açılı, çift silindirli, 853 cc hacminde V motor kullanılmıştır; 100 HP/litre gibi çok iyi bir güç-litre oranına sahip olan motor, 80 HP güç ve 5000 d/dak’da 80 Nm tork üretiyor. 21 litrelik yakıt deposu ile V85 TT, 400 km’ye varan menzil sunabiliyor. Önde dört pistonlu Brembo fren kaliperleri ve Continental ABS fren sistemi ile donatılan motosiklette, yol, yağmur ve arazi olmak üzere 3 farklı sürüş modu sunuluyor. MGCT çekiş kontrol sistemi ve telli gaz kontrolü sayesinde V85 TT, safkan bir Enduro sürüş keyfi vaat ediyor. Moto Guzzi V85 TT, 2019 yılının Nisan ayında ülkemizde satışa sunulacak.