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Mobil 1 Center’dan Eylül Kampanyası

Yazan Önder Canözer -
Mobil 1 Center

CARMEDYA.COM – Mobil Oil Türk A.Ş.’nin yağ değişimi ve bakım hizmetleri verdiği Mobil 1 Center noktalarında, avantajlı bakım seçenekleri sürüyor.

1-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında Mobil marka motor yağı, yağ filtresi ve işçilik dahil yağ değişimi hizmetlerinden avantajlı fiyatlarla yararlanılabiliyor.

Eylül kampanyası ile Renault Clio ve aynı sınıftaki benzer kombinasyonlu araç sahipleri, yağ filtresi ve yağ değişiminden 249 TL’den başlayan fiyatlarla yararlanabilirken, Volkswagen Jetta ve aynı sınıftaki benzer kombinasyonlu araç kullanıcıları 299 TL, Mercedes E200 ve aynı sınıftaki benzer kombinasyonlu araç kullanıcıları ise 499 TL’den başlayan fiyatlarla Mobil marka motor yağı, yağ filtresi ve işçilik dahil yağ değişimini gerçekleştirebiliyor. Kampanyaya ait tüm detaylar ile kampanyaya katılım gösteren Mobil 1 Center noktalarına, www.mobil1.com.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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