CARMEDYA.COM – Pick-up modellerinde 5. nesli geride bırakan Mitsubishi Motors, pick-up endüstrisindeki liderliğinden aldığı güçle, bu alandaki gelecek planlarını çok yakında açıklayacak. Pick-up L200 ile Mitsubishi Motors, ilk pick-up modelini 1978 yılında “FORTE” adıyla piyasaya sürdü. FORTE, 1 tonluk taşıma kapasitesi şeklinde tasarlandı.

Mitsubishi Motors’dan pick-up atağı

Müşterilerinin daha da zor arazilerde kullanabilmesini sağlamak amacıyla Mitsubishi Motors dört tekerlekten çekiş sistemi konusundaki mirasını da kullanarak 1980 yılında 4×4 versiyonunu ürün gamına ekledi. Bu sayede Mitsubishi Motors, Pajero ve Delica modellerinde kullanılan dört tekerlekten çekiş sisteminin temelini atmış oldu.

Pick-up’ların Ağustos 2005’te baştan aşağı değiştirilen 4. nesil modeli, 2005 yılında Tayland’da piyasaya sürüldü. Sonrasında kademeli olarak dünya çapında yaklaşık 150 ülkeye ihraç edilerek, Mitsubishi Motors’un global arenadaki en önemli modellerinden biri haline geldi. Mitsubishi pick-up’larının, dünyayı fethetmesine katkıda bulunacak üç kilit özellik doğrultusunda, pick-up’ların yakıt tasarrufu, dayanıklılık ve güvenilirlik gibi temel performans gereksinimlerini en üst düzeye getirdi. İkinci olarak, markayı global ölçekte daha da güçlendiren en yüksek kalite standartlarına ulaştırdı. Son olarak da, sadece bir ticari araç olmakla kalmayıp, çok geniş bir ürün yelpazesi ile müşteri ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik donanıma sahip oldu. Mitsubishi, pick-up segmentindeki yenilikçi karakteriyle, pick-up’ların ticari araç algısına da son verdi. Bununla birlikte, Mitsubishi Motors pick-up’ların kullanım alanını genişleterek müşteri tabanını da büyük ölçüde genişletti.

Pick-up’ın sağlamlığının ve dayanıklılığının yanı sıra sınıfında öncü konfor ve güvenlik özelliklerine sahip olan Mitsubishi L200, RISE gövde yapısı, darbe emici şasisi ve gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde her türlü yol koşulunda rahatlıkla yol alıyor. Mitsubishi L200’lerin Türkiye pazarında 6 farklı donanım seçeneği bulunuyor. Mitsubishi Motors, Japonya merkez ofisi pick-up’ın geleceğini çok yakında duyuracakları haberini verdi.