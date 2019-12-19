MINI Electric için online sipariş başladı

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu MINI, yüzde 100 elektrikli ilk seri üretim modeli MINI ELECTRIC için sipariş almaya başladı.

MINI Electric’e sahip olmak isteyenler Aralık ayının ikinci yarısından itibaren onlinestore.mini.com.tr adresi üzerinden de ön sipariş verebiliyor.

MINI Electric, Mayıs ayı itibariyle Türkiye’de yollarla buluşacak.

184 beygir gücündeki motora sahip, MINI’ye özgü go-kart hissini koruyan otomobil, lityum-iyon bataryaları ile tam şarjda 232 km’ye ulaşabilen bir menzil sunabiliyor. Araç, 0-60 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede gerçekleştirirken, 0-100 km/s hızlanmasını da 7.3 saniyede tamamlıyor ve elektronik olarak sınırlandırılan 150 km/s’lik son hıza ulaşabiliyor.

Güncel MINI 3 Kapı modeli üzerinde geliştirilen MINI ELECTRIC, 50 kW’lık hızlı şarj sayesinde 32.6 kWh kapasiteli pillerinin yüzde 80’ini sadece 35 dakikada doldurabiliyor.

Otomobil, iç mekanda sunduğu 5.5 inçlik renkli ekrana sahip gösterge paneli ile de standart MINI modellerinden ayrılıyor. Dört farklı sürüş modu bulunan MINI Cooper SE’nin, bu modlara göre değişken tema ve renklere bürünebilen renkli ekranından otomobille ilgili diğer sürüş bilgilerine de erişilebiliyor. Bataryaların da etkisiyle MINI Cooper S 3 Kapı’ya göre sadece 145 kg daha ağır olan otomobilin 211 litrelik bagajı koltukların yatırılmasıyla birlikte 731 litreye kadar çıkıyor. Batarya paketinin otomobilin zeminine yerleştirilmesi sayesinde bagaj kapasitesinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.