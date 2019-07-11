Mini Electric 270 km Menzille Yollara Çıkıyor

Mini, yüzde yüz elektrikli ilk seri üretim modeli MINI Cooper SE, diğer adıyla Mini Electric’i, gün ışığına çıkardı. Elektrikli otomobil, 184 beygir gücündeki motoru ve 270 km’ye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. Model, markanın ilk yüzde yüz elektrikli seri üretim modeli olma özelliğini taşıyor. Mini’ye özgü go-kart hissini koruyan ve esneklik sunan otomobil, özel olarak geliştirilen lityum-iyon bataryaları ile tam şarjda 235 ile 270 km arasında değişen bir menzil sunabiliyor.

3.9 saniyede 60 km/s hıza çıkıyor

Mini Electric, 0-60 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede gerçekleştirirken, 0-100 km/s hızlanmasını da 7.3 saniyede tamamlıyor. Otomobil, elektronik olarak sınırlandırılan 150 km/s’lik son hıza ulaşabiliyor. Güncel Mini 3 Kapı modeli üzerinde geliştirilen elektrikli model, Alman üreticinin şehir içi ulaşım konusunda öncülük ettiği konsept elektromobilite çağına en uygun şekilde ayak uyduruyor. Araç, 50 kW’lık hızlı şarj sayesinde 32.6 kWh kapasiteli pillerinin yüzde 80’ini sadece 35 dakikada doldurabiliyor.

Özel kokpit tasarımı

Dört farklı sürüş modu bulunan Mini Cooper SE’nin, bu modlara göre değişken tema ve renklere bürünebilen renkli ekranından otomobille ilgili sürüş bilgilerine erişilebiliyor. Bataryaların da etkisiyle Mini Cooper S 3 Kapı’ya göre sadece 145 kg daha ağır olan Mini Cooper SE’nin 211 litrelik bagajı koltukların yatırılmasıyla birlikte 731 litreye kadar çıkıyor. Yüksek voltajlı batarya paketinin otomobilin zeminine yerleştirilmesi sayesinde elektrikli modelin bagaj kapasitesinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.