Michelin dünyanın ilk lastik geri dönüşüm tesisini kuruyor

CARMEDYA.COM – Lastik üreticisi Michelin, kullanım ömrünü tamamlamış lastikleri geri dönüştürmek amacıyla dünyanın ilk lastik geri dönüşüm tesisini kuruyor.

İsveçli şirket Enviro ile ortak girişim sonucu ortaya çıkan geri dönüşüm tesisi, 2023 yılında lastikleri doğaya kazandırmaya başlayacak.

Lastik geri dönüşüm tesisi, yenilikçi süreçlerle döngüsel ekonomiyi destekleyecek. Kullanım ömrünü tamamlayan lastikler doğrudan müşterilerden toplanacak, ardından parçalanıp geri dönüştürülmek üzere tesise taşınacak.

Şili’de yapılan tesis yılda 30 bin ton iş makinesi lastiğini veya her yıl ülke çapında ıskartaya çıkarılan bu lastiklerin yaklaşık yüzde 60’ını geri dönüştürebilecek. Geri dönüştürülen malzemelerin yüzde 90’ı lastikler, konveyör kayışları ve titreşim önleyici ürünler gibi kauçuk ürünlerde yeniden kullanılacak. Kalan yüzde 10 ise tesis tarafından kendi ısı ve enerji üretimi için doğrudan yeniden kullanılacak.

Tesis sayesinde Michelin, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanmasından geri kazanılmış ham maddelerin yeni ürünlerin imalatında yeniden kullanımına kadar kapsamlı bir geri dönüşüm çözümü sunacak.

Enviro ile kurulan bu ortak girişim, geri dönüşüm ve sürdürülebilir malzemeler alanındaki öncülerle gerçekleştirilen diğer girişimler ve ortaklıkların devamı niteliğinde. Michelin’in katıldığı çok sayıda ortaklık ve girişimin ardında hem kullanım ömrünü tamamlamış lastikler hem de plastik atıklar için geri dönüşüm sistemleri oluşturmak ve geliştirmek hedefleniyor.