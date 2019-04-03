Mercedes Shanghai’ye hazırlanıyor

CARMEDYA – Mercedes-Benz Shanghai Otomobil Fuarı için hazırlanıyor. Marka fuarda GLB konseptini ön plana çıkaracak.

Bunun duyurusunu yapan marka, haberde bu konseptin iç mekan fotoğrafını kullandı. MBUX çift ekranlı versiyon iç mekanın havasını değiştirmiş. Havalandırma ızgaralarının da yine ailedeki diğer otomobillerden tanıdık geldiğini belirtmek gerekir.

GLA ve GLC’nin yerini alacak

GLB, markada bir çok modelin yerini almış durumda. GLK gibi köşeli hatlara sahip olması beklenen model, tasarım konusunda dinamik görünecek.

Hangi motorlar ile gelecek?

Bu konu henüz netleşmedi. Ancak tahminler dört silindirli dizel ve benzinli versiyonların modelde yer alacağı. Bu motorlar 300 ve 400 HP güç seviyesi üzerinde olacak. AMG versiyon olarak ise GLB 35 ve GLB 45’in sunulacağı gündemde.