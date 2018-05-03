Mercedes -Maybach’ın kısa süre önce pazara tanıttığı Ultimate Luxury Concept, büyük ilgi ile karşılanmıştı. Üretim versiyonu beklenirken, konu ile ilgili şu an için gelişme yok. Ancak modelin daha büyük bir versiyonu ortaya çıktı.

Mercedes-Maybach Ultimate karşınızda

Araç artık bu haliyle daha SUV görünüyor. Otomobilde kışkırtıcı tasarım detayları yer alıyor. Bunlar Ön ızgara ve jant detayları olarak göze çarpıyor. Jantların kesinlikle daha şık göründüğü bir gerçek. Otomobilde heybetli görüntü geniş çamurluklarla sağlanmış. Otomobil bu haliyle üretime henüz geçmeyecek. Bu tasarım şu an için sadece çizimden öteye geçemiyor. Müşterilerin beğenisine sunulan bu araç, alıcılardan gelen tepkilere göre üretime geçebilir.