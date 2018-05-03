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Mercedes-Maybach Ultimate karşınızda

Yazan Alper Güler -

Mercedes -Maybach’ın kısa süre önce pazara tanıttığı Ultimate Luxury Concept, büyük ilgi ile karşılanmıştı. Üretim versiyonu beklenirken, konu ile ilgili şu an için gelişme yok. Ancak modelin daha büyük bir versiyonu ortaya çıktı.

Mercedes-Maybach Ultimate karşınızda

Araç artık bu haliyle daha SUV görünüyor. Otomobilde kışkırtıcı tasarım detayları yer alıyor. Bunlar Ön ızgara ve jant detayları olarak göze çarpıyor. Jantların kesinlikle daha şık göründüğü bir gerçek. Otomobilde heybetli görüntü geniş çamurluklarla sağlanmış. Otomobil bu haliyle üretime henüz geçmeyecek. Bu tasarım şu an için sadece çizimden öteye geçemiyor. Müşterilerin beğenisine sunulan bu araç, alıcılardan gelen tepkilere göre üretime geçebilir.

Alper Güler
2007 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğna Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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