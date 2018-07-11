Mercedes konsept F-Cell’i çıkardı

CARMEDYA.COM – Mercedes Sprinter 3 farklı versiyonlarıyla satışa çıkmıştı. Ticari olarak başarılı olan model, şimdilerde farklı bir aktarma organı ile testlere çıkıyor.

Sprinter F-Cell

Konsept Sprinter F-Cell isimli otomobil karavan şeklinde geliyor. Hidrojen yakıt ile yaklaşık olarak 200 HP güç üretecek olan araç 350 Nm tork değeri sunuyor. Bir depo yakıt ile ise otomobil 300 km yol gidebilecek. Şasi altına fazladan tank yerleştirildi. Bu tank ile araç 500 kilometre menzile ulaşabilecek. Ayrıca birde elektrikli motor bu sisteme eklenebilir. Bununla birlikte model 30 km menzil daha kazanabilir. Model üzerinde çalışmalar devam ediyor.