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Mercedes konsept F-Cell’i çıkardı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Mercedes

CARMEDYA.COM – Mercedes Sprinter 3 farklı versiyonlarıyla satışa çıkmıştı. Ticari olarak başarılı olan model, şimdilerde farklı bir aktarma organı ile testlere çıkıyor.

Sprinter F-Cell

Konsept Sprinter F-Cell isimli otomobil karavan şeklinde geliyor. Hidrojen yakıt ile yaklaşık olarak 200 HP güç üretecek olan araç 350 Nm tork değeri sunuyor. Bir depo yakıt ile ise otomobil 300 km yol gidebilecek. Şasi altına fazladan tank yerleştirildi. Bu tank ile araç 500 kilometre menzile ulaşabilecek. Ayrıca birde elektrikli motor bu sisteme eklenebilir. Bununla birlikte model 30 km menzil daha kazanabilir. Model üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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